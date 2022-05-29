Відповідну інформацію почали поширювати іноземні ЗМІ. Інцидент трапився ввечері 28 травня.

До теми Штурм стадіону через провальну організацію: фінал Ліги чемпіонів перенесли на 30 хвилин

На фіналі Ліги чемпіонів до людей застосували силу

У зв'язку з наближенням початку матчу о 20:00, за повідомленнями, "сотні вболівальників" без квитків намагалися штурмувати Стад де Франс. Напередодні матч через безлад був перенесений на 30 хвилин,

– мовиться у повідомленні.

Тоді поліція поділила вхід на вузькі колони. Це викликало занепокоєння в людей. Саме тому, ймовірно, вони спробували зайти іншими шляхами і навіть вдалися до штурму воріт. Натомість, як писали очевидці, поліція била людей кийками та застосувала сльозогінний газ.

У Ліверпулі звинуватили у нападі поліцію. Натомість відомо, що на опублікованих у мережі кадрах помітно, як їхні фанати, перелазять через турнікети та піднімаються по сходах, які вели до місць для сидіння.

Окрім того, французьке видання Le Figaro повідомило, що:

матч викликав інтерес у фанатів з Англії – звідти в Париж приїхало орієнтовно 60 тисяч осіб, дві третини – без квитків на гру;

ситуація ускладнювалася тим, що в Парижі в 28 травня страйкували співробітники громадського транспорту, тож глядачам радили заздалегідь приїжджати до стадіону;

за словами очевидців, прорватися на стадіон намагались саме парижани;

напередодні фінального матчу поліція затримала 46 осіб.

На фіналі Ліги чемпіонів сталися заворушення / Фото AP, PA, Getty Images, Peter Powell

Зокрема попередньо писали, що Франція не чекала на такий ажіотаж навколо вирішального поєдинку фіналі Ліги чемпіонів між Реалом та Ліверпулем.

Через погано організовану організацію вирішальний поєдинок перенесли на 15 хвилин, згодом ще. Загалом час затримки становив орієнтовно 36 хвилин.

Попередньо відомо, що організатори ключового поєдинку у Парижі не зуміли забезпечити уболівальникам Ліверпуля та Реалу безперешкодний вхід у чашу арени.

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Коротко про цьогорічну Лігу чемпіонів

О 22:33 28 травня таки зазвучав легендарний гімн Ліги чемпіонів на стадіоні "Парк де Пренс". Його фанати зустріли свистом.

Реал та Ліверпуль зустрілись разом вперше з 2018 року.

Реал у півфіналі вибив з турніру Манчестер Сіті. Зокрема Реал вийшов у фінал з 3:1, натомість за підсумками двох матчів – 6:5 на користь іспанського гранда.

Вдома Ліверпуль переміг Вільярреал з рахунком 2:0. Згодом у підсумку вийшло 2:3. Згодом стало відомо, що за двома поєдинками – 2:5 на користь підопічних Юргена Клоппа.

Врешті Реал переміг Ліверпуль у фіналі Ліги чемпіонів.

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