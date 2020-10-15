Залишилось лише декілька днів до бою, де на рингу зійдуться Василь Ломаченко та Теофімо Лопес. Боксери востаннє зустрілись на фінальній пресконференції перед поєдинком.

У ніч з 17 на 18 жовтня відбудеться один з найцікавіших поєдинків 2020 року. Боксери вперше за довгий час зустрілись віч-на-віч на пресконференції, а не лише офлайн. Про це повідомляє Top Rank.

До теми: Команди Лопеса та Ломаченка здали тести на COVID-19 перед найочікуванішим боєм року: результати

Пресконференція боксерів

Боксери перекинулись декількома словами щодо наступного бою. Промоутерська компанія Top Rank виставила всі пояси, які будуть на кону. Наголосимо, що перед прибуттям на пресконференцію, команди боксерів здали тести на коронавірус та опинилися в боксерській "бульбашці". Всі результати тестів були негативними.

Лопес не нервував перед пресконференцією та навіть у холі готелю зіграв у американський футбол. Бою додаватиме інтриги те, що між батьком та водночас тренером Лопесом-старшим та Ломаченком є давній конфлікт. Ломаченко заявив же, коли вийде на ринг проти Лопеса-молодшого, то буде прокручувати у голові цей момент з його батьком.

Цікавим нюансом контракту поєдинку є те, що в угоді немає пункту про бій-реванш. Втім, за словами керівника промоутерської компанії Top Rank Боба Арума, якщо боксери захочуть вийти один проти одного знову, то реванш може відбутись.

Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу запланований на 17 жовтня і повинен відбутися у MGM Grand у Лас-Вегасі (США). В Україні бій між Ломаченком та Лопесом ексклюзивно покаже платформа Megogo.

Також може відбутись за мінімальної кількості глядачів. Влада штату Невада послабили обмеження і дозволили збирати на заходах до 250 осіб. Top Rank вже виклав офіційний трейлер бою між Ломаченком та Лопесом.

So ... scoring the press conference vibes from home, who took the first 10-9 round? #LomaLopez | SATURDAY | ESPN pic.twitter.com/WRzNykTswr — Top Rank Boxing (@trboxing) October 15, 2020

And we're off.



The #LomaLopez press conference is LIVE NOW on ESPN2. pic.twitter.com/msgNKGX13u — Top Rank Boxing (@trboxing) October 15, 2020