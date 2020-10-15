У ніч з 17 на 18 жовтня на ринг у Лас-Вегасі вийдуть чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBС Franchise в легкому дивізіоні Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) та чемпіон IBF у легкій вазі Теофімо Лопес. Рефері на ринзі буде американець Расселл Мора.

Такий спекотний поєдинок між українцем та американцем могли довірити лише досвідченому рефері. Расселл Мора обслуговує боксерські поєдинки ще з далекого 1997 року. Про це повідомляє Boxing Scene.

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Рефері бою Ломаченко – Лопес

У 2020 році рефері вже одного разу судив у бою за участю українського боксера Віктора Постола. Українець поступився Хосе Карлосу за рішенням суддів. Також Расселл працював на поєдинку між Саулем Альваресом і Сергієм Ківаловим.

У суддівську бригаду також увійшли Джулі Ледерман, Стів Вайсфельд і Тім Чітем. Вайсфельд і Ледерман вже працювали на боях українця, Чітем в суботу вперше перетнеться з українцем.

Мора судив першій бій Ломаченка

Саме Мора був на рингу, коли Ломаченко в жовтні 2013 року в першому бою на професійному рингу переміг Хосе Раміреса. Вже в першому раунді Ломаченко відправив Раміреса в нокдаун комбінацією з лівого по корпусу та короткого правого бокового в голову. Наступні два раунди також залишились за українським боксером, а вже в четвертому українець нокаутував Раміреса відмінним лівим по корпусу.

На боях американця Лопеса Расселл ще не працював.