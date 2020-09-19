Британський боксер Дерек Чісора та його майбутній суперник Олександр Усик продовжують заочне спілкування. Чісора відповів Усику, який записав відеозвернення для британця.

36-річний Чісора відповів Олександру Усику у своєму офіційному інстаграмі. Про це повідомляє 24 канал.

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Чісора завис на кільцях та приймав важкі удари по тулубу колишнього боксера Девіда Хея. У такий спосіб британець відповів Усику, який також продемонстрував міць свого тіла.

Чісора і Хей були ворогами

Ще не так давно обидва британці були ворогами, хоча зараз Девід Хей є менеджером Чісори.

Публічна історія взаємин боксерів розпочалася у 2012 році. Хей і Чісора влаштували бійку на пресконференції, присвяченій перемозі Віталія Кличка над Дереком.

Після цього боксери були позбавлені ліцензії, але таки змогли провести бій, який виграв Хей.