Чісора передав привіт Усику: британця відгамселив Девід Хей – відео
Британський боксер Дерек Чісора та його майбутній суперник Олександр Усик продовжують заочне спілкування. Чісора відповів Усику, який записав відеозвернення для британця.
36-річний Чісора відповів Олександру Усику у своєму офіційному інстаграмі. Про це повідомляє 24 канал.
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Чісора завис на кільцях та приймав важкі удари по тулубу колишнього боксера Девіда Хея. У такий спосіб британець відповів Усику, який також продемонстрував міць свого тіла.
Чісора і Хей були ворогами
Ще не так давно обидва британці були ворогами, хоча зараз Девід Хей є менеджером Чісори.
Публічна історія взаємин боксерів розпочалася у 2012 році. Хей і Чісора влаштували бійку на пресконференції, присвяченій перемозі Віталія Кличка над Дереком.
Після цього боксери були позбавлені ліцензії, але таки змогли провести бій, який виграв Хей.
Коли бій Усик – Чісора?Поєдинок мав відбутися ще 23 травня у Лондоні. Та через пандемію COVID-19 бій перенесли на невизначений термін. Наразі відомо, що зустріч боксерів має пройти 31 жовтня.