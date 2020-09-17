Дерек Чісора, який є наступним суперником Олександра Усика, звернувся до українця у його ж стилі. Британець запитав, як справи у Олександра та сказав, що вже йде за українцем.

Український боксер не раз записував відео, де звертається до суперника та запитує про його підготовку та справи. Тепер настала черга британця. Він заявив, щоб Усик відчепився від нього з такими роликами. Таке звернення виклав Чісора у своєму Instagram.

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Він записав ці звернення у залі, де готується до поєдинку проти українця.

Олександре! Олександре! Як справи, Олександре? Я йду за тобою! Дереку, як справи? Все добре, все добре, відчепися від мене!,

– заявив Чісора.

Усик – Чісора: що відомо про бій

Поєдинок мав відбутися ще 23 травня у Лондоні. Та через пандемію COVID-19 бій перенесли на невизначений термін.

Наразі відомо, що зустріч боксерів має пройти 31 жовтня. Бій начебто під загрозою зриву через заборону глядачам відвідати його.

Відсутність вболівальників може негативно вплинути на гонорари боксерів. Таким чином, команди Усика та Чісори наразі вирішують, чи варто проводити бій без глядачів.