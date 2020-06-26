Промоутерська компанія Matchroom Boxing опублікував перші фотографії "Бійцівського саду". Саме там відбуватиметься перший боксерський бій компанії під час карантину.

Бійцівський ринг розташовано у саду на території маєтку глави Matchroom Boxing Едді Хірна. Про це повідомляє 24 канал.

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Сад прийме топ-бій

У серпні у штаб-квартирі Matchroom в Брентвуді відбудеться декілька турнірів.

22 серпня запланований бій росіянина Олександра Повєткіна з Ділліаном Уайтом. На кону буде стояти тимчасовий титул WBC у важкій вазі.

Four weeks of action



Welcome to #FightCamp



We're live on @SkySportsNews any minute for the announcement! pic.twitter.com/zCtNmg4woq — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) June 26, 2020

Наразі Matchroom Boxing відмовляється проводити поєдинки на стадіонах.

Бої Усика і Джошуа перенесені

Компанія Matchroom Boxing організовує поєдинки українця Олександра Усика та британця Ентоні Джошуа.

У травні Усик мав зустрітися з Дереком Чісорою, але Matchroom Boxing оголосила про перенесення бою на невизначений термін.

Поєдинок Джошуа з Кубратом Пулєвим призначений на 25 липня. Та бій теж планують перенести.