Посеред саду: компанія, з якою співпрацює Усик, показала місце для боїв під час карантину – фото
Промоутерська компанія Matchroom Boxing опублікував перші фотографії "Бійцівського саду". Саме там відбуватиметься перший боксерський бій компанії під час карантину.
Бійцівський ринг розташовано у саду на території маєтку глави Matchroom Boxing Едді Хірна. Про це повідомляє 24 канал.
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Сад прийме топ-бій
У серпні у штаб-квартирі Matchroom в Брентвуді відбудеться декілька турнірів.
22 серпня запланований бій росіянина Олександра Повєткіна з Ділліаном Уайтом. На кону буде стояти тимчасовий титул WBC у важкій вазі.
Наразі Matchroom Boxing відмовляється проводити поєдинки на стадіонах.
Бої Усика і Джошуа перенесені
Компанія Matchroom Boxing організовує поєдинки українця Олександра Усика та британця Ентоні Джошуа.
У травні Усик мав зустрітися з Дереком Чісорою, але Matchroom Boxing оголосила про перенесення бою на невизначений термін.
Поєдинок Джошуа з Кубратом Пулєвим призначений на 25 липня. Та бій теж планують перенести.