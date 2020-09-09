Український боксер Олександр Усик продовжує тренувальний табір. У жовтні боксер повинен провести бій проти Дерека Чісори.

На одному з тренувань під час розминки на рингу Усик вирішив звернутися до свого суперника. Відповідне відео опублікував промоутер Олександра в інстаграмі.

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"Привіт Дерек! Як справи, Дерек?", – сказав Усик.

Усик – Чісора: що відомо про бій

Поєдинок мав відбутися ще 23 травня у Лондоні. Та через пандемію COVID-19 бій перенесли на невизначений термін.

Наразі відомо, що зустріч боксерів має пройти 31 жовтня. Бій начебто під загрозою зриву через заборону глядачам відвідати його.

Відсутність вболівальників може негативно вплинути на гонорари боксерів. Таким чином, команди Усика та Чісори наразі вирішують, чи варто проводити бій без глядачів.