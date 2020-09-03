Менеджер Дерека Чісори (32-9, 23 КО) Девід Хей розповів про значення бою британця з Олександром Усиком (17-0, 13 КО) для нього.

Хей в ефірі свого YouTube-каналу заявив, що сподівається на подарунок від Чісори у вигляді нокауту Усика.

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"Ймовірно, поєдинок Чісори і Усика відбудеться в жовтні. Зараз Дерек ментально вже добре налаштований, а фізично він ще краще. Для нього це ідеальний час. Зараз ми сядемо і розпишемо тренувальний план, щоб Чісора вийшов на пік у жовтні.

13 жовтня я святкую 40-річчя. Якщо Чісора нокаутує Усика – це буде найкращий подарунок мені на день народження,

– заявив він.

Усик – Чісора: що відомо про бій

Поєдинок мав відбутися 23 травня у Лондоні. Та через пандемію COVID-19 бій перенесли на невизначений термін.

Наразі відомо, що зустріч боксерів має пройти 31 жовтня. Втім, бій під загрозою зриву через заборону глядачам відвідати його.

Відсутність вболівальників може негативно вплинути на гонорари боксерів.

Таким чином, команди Усика та Чісори наразі вирішують, чи варто проводити бій без глядачів.