Усик під запальні танці готується до бою з Чісорою: відео
Український боксер Олександр Усик показав, як працює в рингу під енергійну музику. Зараз спортсмен готується до бою проти Дерека Чісори, який орієнтовно відбудеться в жовтні.
Відповідне відео Усик опублікував у власному інстаграмі.
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Поєдинок мав відбутися ще 23 травня у Лондоні. Та через пандемію COVID-19 бій перенесли на невизначений термін.
Наразі відомо, що зустріч боксерів має пройти 31 жовтня. Бій начебто під загрозою зриву через заборону глядачам відвідати його.
Відсутність вболівальників може негативно вплинути на гонорари боксерів. Таким чином, команди Усика та Чісори наразі вирішують, чи варто проводити бій без глядачів.