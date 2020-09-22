Чісора перед Усиком вийшов у ринг проти відомого репера Діззі Раскала: відео
Британський боксер Дерек Чісора продовжує підготовку до поєдинку з Олександром Усиком. Британець вирішив підготуватися до Усика, провівши спаринг з репером.
Чісора вийшов в ринг проти британського репера Діззі Раскала й провів з ним короткий спаринг. Про це повідомляє 24 канал.
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На інстаграм-сторінці eightcountboxing з'явилося відео, як Чісора та 36-річний репер спарингують.
Ровесник співака не жалів його у ринзі: Чісора завдавав, хоч і не сильних, але точних ударів. Дерек змусив земляка тікати від ударів і той навмисне клінчував.
У підсумку сутичка завершилася без нокдауну чи нокауту. Очевидно, що Раскал не дотягує до суперважкої ваги, в якій виступає Чісора.
Коли бій Усик – Чісора?Поєдинок мав відбутися ще 23 травня у Лондоні. Та через пандемію COVID-19 бій перенесли на невизначений термін. Наразі відомо, що зустріч боксерів має пройти 31 жовтня.
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