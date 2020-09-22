Британський боксер Дерек Чісора продовжує підготовку до поєдинку з Олександром Усиком. Британець вирішив підготуватися до Усика, провівши спаринг з репером.

Чісора вийшов в ринг проти британського репера Діззі Раскала й провів з ним короткий спаринг. Про це повідомляє 24 канал.

Дивіться також Чісора передав привіт Усику: британця відгамселив Девід Хей – відео

На інстаграм-сторінці eightcountboxing з'явилося відео, як Чісора та 36-річний репер спарингують.

Ровесник співака не жалів його у ринзі: Чісора завдавав, хоч і не сильних, але точних ударів. Дерек змусив земляка тікати від ударів і той навмисне клінчував.

У підсумку сутичка завершилася без нокдауну чи нокауту. Очевидно, що Раскал не дотягує до суперважкої ваги, в якій виступає Чісора.