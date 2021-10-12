Усик проведе реванш із Джошуа: переможець бою поб'ється з Уайтом або Ф'юрі

Британський промоутер Едді Хірн розповів про потенційні наступні поєдинки. Олександр Усик спробує вдруге перемогти Ентоні Джошуа.

Наступний суперник Усика або Джошуа

Едді Хірн, промоутер британського боксера Ентоні Джошуа, заявив, що його клієнт знову вийде на ринг проти українця Олександра Усика. Обидва боксери зацікавлені у реванші.

До речі Джошуа не потрібна допомога Ф'юрі, щоб перемогти Усика, – промоутер Хірн

"Як фанати, ми повинні влаштувати бій Тайсон Ф'юрі – Ділліан Уайт. Уявіть собі це шоу, уявіть поєдинок. Буде велика розкрученість, більше мільйона купівель PPV, а трибуни стадіону будуть заповнені вщент. Це великий бій. Якщо врахувати те, що Джошуа проведе двобій з Усиком, то із ким ще ви хотіли б побачити Ф'юрі?".

Переможець бою Ф'юрі – Уайт поб'ється з тріумфатором реваншу Олександр Усик – Ентоні Джошуа,

– сказав Хірн.

Відзначимо, що Ф'юрі у своєму останньому поєдинку нокаутував Деонтея Уайлдера. Після переможного бою британець заговорив про реванш Усика та Джошуа. Тайсон став ближчим на крок до протистояння з українцем, але не поспішає боксувати з Олександром. Ф'юрі дочекається реваншу суперників.

Реванш Усик – Джошуа: що відомо

Реванш Усик – Джошуа може відбутись у лютому – березні 2022 року.