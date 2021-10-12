Усик проведе реванш із Джошуа: переможець бою поб'ється з Уайтом або Ф'юрі
Джерело:ютуб-канал iFL TV
Британський промоутер Едді Хірн розповів про потенційні наступні поєдинки. Олександр Усик спробує вдруге перемогти Ентоні Джошуа.
Наступний суперник Усика або Джошуа
Едді Хірн, промоутер британського боксера Ентоні Джошуа, заявив, що його клієнт знову вийде на ринг проти українця Олександра Усика. Обидва боксери зацікавлені у реванші.
До речі Джошуа не потрібна допомога Ф'юрі, щоб перемогти Усика, – промоутер Хірн
"Як фанати, ми повинні влаштувати бій Тайсон Ф'юрі – Ділліан Уайт. Уявіть собі це шоу, уявіть поєдинок. Буде велика розкрученість, більше мільйона купівель PPV, а трибуни стадіону будуть заповнені вщент. Це великий бій. Якщо врахувати те, що Джошуа проведе двобій з Усиком, то із ким ще ви хотіли б побачити Ф'юрі?".
Переможець бою Ф'юрі – Уайт поб'ється з тріумфатором реваншу Олександр Усик – Ентоні Джошуа,
– сказав Хірн.
Відзначимо, що Ф'юрі у своєму останньому поєдинку нокаутував Деонтея Уайлдера. Після переможного бою британець заговорив про реванш Усика та Джошуа. Тайсон став ближчим на крок до протистояння з українцем, але не поспішає боксувати з Олександром. Ф'юрі дочекається реваншу суперників.Реванш Усик – Джошуа може відбутись у лютому – березні 2022 року.
Реванш Усик – Джошуа: що відомо
- Ще до оголошення результатів першого бою Джошуа заговорив про реванш. Британець дуже пасивно провів перший поєдинок з Усиком, тому розумів, що програв титульний бій. Ентоні ще на ринзі сказав Олександру, що тепер знає, як його побити.
- Усик відібрав у суперника його титули чемпіона за чотирма версіями – WBO, WBA, IBF, IBO. Українець готовий провести реванш. Українська команда боксера хоче привезти шоу в Україну. Такий варіант Едді Хірн назвав малоймовірним, але не заперечив, що реванш може відбутись у Києві.
- Ентоні готовий побоксувати на очах українських фанатів. Нагадаємо, що в першому поєдинку Усик переміг суперника за одноголосним рішенням суддівських записок.
- За словами британського промоутера, Джошуа вже офіційно активував опцію реваншу. Цікаво, якби у першому бою поразки зазнав Усик, то шансу взяти реванш в українського боксера за умовами угоди не було б.