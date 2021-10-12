Наступний суперник Усика або Джошуа
Едді Хірн, промоутер британського боксера Ентоні Джошуа, заявив, що його клієнт знову вийде на ринг проти українця Олександра Усика. Обидва боксери зацікавлені у реванші.
До речі Джошуа не потрібна допомога Ф'юрі, щоб перемогти Усика, – промоутер Хірн
"Як фанати, ми повинні влаштувати бій Тайсон Ф'юрі – Ділліан Уайт. Уявіть собі це шоу, уявіть поєдинок. Буде велика розкрученість, більше мільйона купівель PPV, а трибуни стадіону будуть заповнені вщент. Це великий бій. Якщо врахувати те, що Джошуа проведе двобій з Усиком, то із ким ще ви хотіли б побачити Ф'юрі?".
Переможець бою Ф'юрі – Уайт поб'ється з тріумфатором реваншу Олександр Усик – Ентоні Джошуа,
– сказав Хірн.
Відзначимо, що Ф'юрі у своєму останньому поєдинку нокаутував Деонтея Уайлдера. Після переможного бою британець заговорив про реванш Усика та Джошуа. Тайсон став ближчим на крок до протистояння з українцем, але не поспішає боксувати з Олександром. Ф'юрі дочекається реваншу суперників.
Реванш Усик – Джошуа: що відомо
- Ще до оголошення результатів першого бою Джошуа заговорив про реванш. Британець дуже пасивно провів перший поєдинок з Усиком, тому розумів, що програв титульний бій. Ентоні ще на ринзі сказав Олександру, що тепер знає, як його побити.
- Усик відібрав у суперника його титули чемпіона за чотирма версіями – WBO, WBA, IBF, IBO. Українець готовий провести реванш. Українська команда боксера хоче привезти шоу в Україну. Такий варіант Едді Хірн назвав малоймовірним, але не заперечив, що реванш може відбутись у Києві.
- Ентоні готовий побоксувати на очах українських фанатів. Нагадаємо, що в першому поєдинку Усик переміг суперника за одноголосним рішенням суддівських записок.
- За словами британського промоутера, Джошуа вже офіційно активував опцію реваншу. Цікаво, якби у першому бою поразки зазнав Усик, то шансу взяти реванш в українського боксера за умовами угоди не було б.