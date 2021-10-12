Наступний суперник Усика або Джошуа

Едді Хірн, промоутер британського боксера Ентоні Джошуа, заявив, що його клієнт знову вийде на ринг проти українця Олександра Усика. Обидва боксери зацікавлені у реванші.

До речі Джошуа не потрібна допомога Ф'юрі, щоб перемогти Усика, – промоутер Хірн

"Як фанати, ми повинні влаштувати бій Тайсон Ф'юрі – Ділліан Уайт. Уявіть собі це шоу, уявіть поєдинок. Буде велика розкрученість, більше мільйона купівель PPV, а трибуни стадіону будуть заповнені вщент. Це великий бій. Якщо врахувати те, що Джошуа проведе двобій з Усиком, то із ким ще ви хотіли б побачити Ф'юрі?".

Переможець бою Ф'юрі – Уайт поб'ється з тріумфатором реваншу Олександр Усик – Ентоні Джошуа,

– сказав Хірн.

Відзначимо, що Ф'юрі у своєму останньому поєдинку нокаутував Деонтея Уайлдера. Після переможного бою британець заговорив про реванш Усика та Джошуа. Тайсон став ближчим на крок до протистояння з українцем, але не поспішає боксувати з Олександром. Ф'юрі дочекається реваншу суперників.

Реванш Усик – Джошуа може відбутись у лютому – березні 2022 року.

Реванш Усик – Джошуа: що відомо