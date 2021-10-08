Хірн: Кожен вважає себе експертом, чи не так?

Чемпіону WBC у важкій вазі Тайсону Ф'юрі вигідна перемога Ентоні Джошуа над Олександром Усиком. Британець хоче провести бій проти земляка, тому запропонував Ентоні свою допомогу.

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Ф'юрі розповів, що знає секрет успіху над українцем: "Вважаю, що якби я підготував Ентоні Джошуа до бою з Усиком, він би точно виграв би бій. Я запропонував йому свої послуги, щоб підготувати його до матчу-реваншу, і я гарантую, що він виграє. Я змушу його битися, як велику людину".

Британський промоутер Едді Хірн заявив, що Джошуа не потрібна допомога. Він не розуміє, чому усі вважають, що можуть показати Джошуа, як перебоксувати Усика.

Промоутер не применшує заслуг Усика. Він назвав українця відмінним бійцем, який прекрасно показує себе на ринзі.

Кожен вважає себе експертом, чи не так? Всі вважають, що можуть показати Джошуа, як перемогти Усика. Я не думаю, що ми будемо в таборі Ф'юрі перед реваншем, але у всіх є ідеї щодо того, як побити Усика. Це непросто, тому що Олександр – відмінний боєць, він чудовий в тому, що робить. Проте є способи, як варто битися і як не варто,

– розповів Хірн.

На його думку, у першому поєдинку Ентоні обрав невірну тактику бою. Ц е не означає, що у реванші боксер із Великої Британії не змінить свій стиль боксу, щоб перемогти українця. Джошуа добре знає, що хоче та як правильно повернути собі чемпіонські пояси: "Я не думаю, що для цього потрібні тренерські послуги Тайсона Ф'юрі".

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