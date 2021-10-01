Джошуа: Ми зробимо це ще раз?

Ентоні Джошуа ще до оголошення результатів бою заговорив про реванш. Британський боксер вже знав, що програв Олександру Усику. Про це тепер вже колишній чемпіон заявив українцю прямо на ринзі.

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На офіційному ютуб-каналі промоутерської компанії Matchroom Boxing з'явилось відео першої розмови між боксерами після завершення бою. Олександр підійшов подякувати за поєдинок до Ентоні. Британець сидів у своєму куті та ще досі відходив від потужних ударів українця.

Джошуа скористався можливістю та натякнув Усику про реванш. У відповідь Олександр просто подякував супернику за спекотний та цікавий двобій.

Ми зробимо це ще раз? Тепер я знаю, як тебе побити. Дякую,

– сказав британський боксер.

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