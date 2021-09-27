У контракті на бій прописано реванш. Промоутер Едді Хірн заявив, що другий поєдинок може відбутися в лютому.
До слова Усик віддав Джошуа чемпіонські пояси після бою: відео
Місцем же проведення промоутер, за досить зрозумілих причин, бачить рідну Великобританію.
"Дуже мало шансів, що це буде Україна. Це не найкраща країна для лютого. Нам потрібно зібратися разом, щоб зрозуміти, де будуть найбільші гроші. І так, це навряд чи буде Україна. Я думаю, що Британія найбільш імовірна", – сказав Хірн.
Усик переміг Джошуа: що відомо
- Зустріч боксерів відбулася у ніч з 25 на 26 вересня у Лондоні на переповненому стадіоні Тоттенхем. Поєдинок відвідало понад 60 тисяч глядачів.
- Олександр Усик дещо сенсаційно здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. Українець повністю нейтралізував сильні сторони суперника та забрав останні раунди бою.
- Олександр тільки третій після братів Кличків український чемпіон світу у важкій вазі. Також Усику вдалося стати третім боксером в історії, який виграв чемпіонські титули у крузервейті та хевівейті.