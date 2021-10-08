Хірн розповів, що його клієнт готовий провести реванш з Усиком у Києві.

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Усик говорив, що в Києві може відбутися реванш. Коли Джошуа почув про це, то у нього не було з цим проблем, він вважає це дуже захоплюючим. У мене є бажання провести реванш у Великій Британії. У нас також є пропозиції із Близького Сходу, але ми подивимося, яка можливість виявиться найкращою для обох бійців. Я не думаю, що місце проведення бою сильно вплине на те, як повинен битися Джошуа,

– сказав Хірн.

Що відомо про реванш Усик – Джошуа