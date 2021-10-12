Следующий соперник Усика или Джошуа
Эдди Хирн, промоутер британского боксера Энтони Джошуа, заявил, что его клиент снова выйдет на ринг против украинца Александра Усика. Оба боксера заинтересованы в реванше.
Кстати Джошуа не нужна помощь Фьюри, чтобы победить Усика, – промоутер Хирн
"Как фанаты, мы должны устроить бой Тайсон Фьюри – Диллиан Уайт. Представьте себе это шоу, представьте поединок. Будет большая раскрученность, больше миллиона покупок PPV, а трибуны стадиона будут заполнены до отказа. Это большой бой. Если учесть то, что Джошуа проведет поединок с Усиком, то с кем еще вы хотели бы увидеть Фьюри?".
Победитель боя Фьюри – Уайт сразится с триумфатором реванша Александр Усик – Энтони Джошуа,
– сказал Хирн.
Отметим, что Фьюри в своем последнем поединке нокаутировал Деонтея Уайлдера. После победного боя британец заговорил о реванше Усика и Джошуа. Тайсон стал ближе на шаг к противостоянию с украинцем, но не спешит боксировать с Александром. Фьюри дождется реванша соперников.
Реванш Усик – Джошуа: что известно
- Еще до объявления результатов первого боя Джошуа заговорил о реванше. Британец очень пассивно провел первый поединок с Усиком, поэтому понимал, что проиграл титульный бой. Энтони еще на ринге сказал Александру, что теперь знает, как его побить.
- Усик отобрал у соперника его титулы чемпиона по четырем версиям – WBO, WBA, IBF, IBO. Украинец готов провести реванш. Украинская команда боксера хочет привезти шоу в Украину. Такой вариант Эдди Хирн назвал маловероятным, но не возразил, что реванш может состояться в Киеве.
- Энтони готов побоксировать на глазах украинских фанатов. Напомним, что в первом поединке Усик победил соперника по единогласному решению судейских записок.
- По словам британского промоутера, Джошуа уже официально активировал опцию реванша. Интересно, что если б в первом бою поражение потерпел Усик, то шанса взять реванш у украинского боксера по условиям соглашения не было бы.