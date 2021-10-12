Следующий соперник Усика или Джошуа

Эдди Хирн, промоутер британского боксера Энтони Джошуа, заявил, что его клиент снова выйдет на ринг против украинца Александра Усика. Оба боксера заинтересованы в реванше.

Кстати Джошуа не нужна помощь Фьюри, чтобы победить Усика, – промоутер Хирн

"Как фанаты, мы должны устроить бой Тайсон Фьюри – Диллиан Уайт. Представьте себе это шоу, представьте поединок. Будет большая раскрученность, больше миллиона покупок PPV, а трибуны стадиона будут заполнены до отказа. Это большой бой. Если учесть то, что Джошуа проведет поединок с Усиком, то с кем еще вы хотели бы увидеть Фьюри?".

Победитель боя Фьюри – Уайт сразится с триумфатором реванша Александр Усик – Энтони Джошуа,

– сказал Хирн.

Отметим, что Фьюри в своем последнем поединке нокаутировал Деонтея Уайлдера. После победного боя британец заговорил о реванше Усика и Джошуа. Тайсон стал ближе на шаг к противостоянию с украинцем, но не спешит боксировать с Александром. Фьюри дождется реванша соперников.

Реванш Усик – Джошуа может состояться в феврале – марте 2022 года.

Реванш Усик – Джошуа: что известно