Ми дали Тайсону час, – президент WBC розповів про можливий бій Усика з Ф'юрі
Джерело:Sky Sports
Олександр Усик у наступному поєдинку може зустрітися з Тайсоном Ф'юрі. Після реваншу з Ентоні Джошуа ЗМІ почали активно обговорювати протистояння цих боксерів.
Сулейман: У нас ще є час узгодити бій до кінця року
Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман поділився своїми думками щодо можливого поєдинку Усик – Ф'юрі. Він підтримує ідею проведення цієї зустрічі.
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Для звання абсолютного чемпіона Олександру Усику не вистачає поясу WBC, яким наразі володіє Ф'юрі.
"Ми дали Тайсону час, щоби зважити ситуацію та бути готовим ухвалити остаточне рішення до цієї п'ятниці, 26 серпня. Ми очікуємо від нього письмове підтвердження того, що він збирається робити далі.
На мою думку, бокс проходить через прекрасний етап, і буде дуже круто побачити бій Ф'юрі проти Усика в поєдинку за звання абсолютного чемпіона.
Зараз – серпень, у нас ще є час узгодити бій до кінця року, або ж на початку 2023-го. Якщо цей бій відбудеться, це величезна подія, де б він не був. Мені знадобиться час для підготовки відповідного маркетингу, а боксерам – аби підготуватися до бою фізично та психологічно", – сказав Сулейман.
Усик націлився на Ф'юрі
- 20 серпня український боксер успішно захистив свої титули WBA, WBO та IBF, які він відібрав в Ентоні Джошуа у вересні 2021 року.
- Відразу після поєдинку Олександр звернувся до Тайсона, він попросив його зачекати з пенсією. Той миттєво відповів, та зухвало заявив, що бій Усик – Джошуа 2 був не з кращих.
- Ф'юрі наголосив, що з легкістю міг би перемогти відразу двох боксерів. Усик прокоментував самовпевнену заяву "Циганського короля".
- Де може відбутися цей бій – читайте за посиланням.
- Нагадаємо, що Тайсон заговорив про закінчення кар'єри після поєдинку проти Ділліана Уайта. Однак 9 серпня він звернувся до своїх шанувальників з повідомленням про те, що повертається на ринг. Та через три дні після цієї заяви, він сказав, що йде з боксу.