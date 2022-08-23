Красюк: Ти чемпіон

Олександр Красюк, промоутер Усика, прокоментував поведінку Ентоні. Він розповів, що сказав британцю під час пресконференції.

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"Він проходив повз мене, я його покликав, кажу: "Хей, Джей, хвилину. Все нормально, не переймайся". Він відповідає: "Я не засмучуюся. Я не розумію, чому не зміг перемогти".

Я сказав: "Іди сюди". Ми сіли на сходах, які виходять на сцену. Я говорю: "Ти чемпіон, тобі не повинно бути соромно. Ти виклався в рингу, віддав себе на сто відсотків"", – сказав промоутер.

За словами Красюка, він дуже добре відноситься до британського боксера.

Мене запитували журналісти, що думаю про поведінку Джошуа. Я відповів, що в мене повне серце любові до цієї людини, і я її дуже сильно, міцно обійму, коли зустріну,

– додав Олександр.

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