Ф'юрі: Величезне дякую всім, хто зробив внесок у мою кар'єру

"Циганський король" нещодавно анонсував своє повернення на ринг. Адже у квітні після тріумфального поєдинку проти Ділліана Уайта він сказав боксу "ні".

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12 серпня боксер святкує свій день народження, йому виповнилося 34 роки. Тож з такої нагоди він вирішив звернутися до своїх шанувальників та повідомити, що закінчує кар'єру.

Величезне дякую всім, хто зробив внесок у мою кар'єру протягом багатьох років. Після тяжких переговорів я нарешті вирішив піти. І в день свого народження я говорю: "Щасливої дороги". Дуже дякую всім, особливо дружині Періс, яка допомагала мені більше, ніж всі інші,

– написав Ф'юрі.

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Ф'юрі оголосив про відновлення кар'єри 9 серпня. Він навіть звернувся до боксера, з яким би хотів зустрітися на ринзі.

Раніше британський боксер заявляв, що готовий повернутися на ринг, якщо тільки Джошуа переможе Усика у реванші, який відбудеться 20 серпня.

Також "Циганський король" виставив умови для Джошуа, він хоче, аби бій був повністю безплатним.

Цікаво. На професійному ринзі Ф'юрі провів 33 бої та здобув 32 перемоги. Один поєдинок за його участю закінчився нічиєю.