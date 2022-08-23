Сулейман: У нас ще є час узгодити бій до кінця року

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман поділився своїми думками щодо можливого поєдинку Усик – Ф'юрі. Він підтримує ідею проведення цієї зустрічі.

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Для звання абсолютного чемпіона Олександру Усику не вистачає поясу WBC, яким наразі володіє Ф'юрі.

"Ми дали Тайсону час, щоби зважити ситуацію та бути готовим ухвалити остаточне рішення до цієї п'ятниці, 26 серпня. Ми очікуємо від нього письмове підтвердження того, що він збирається робити далі.

На мою думку, бокс проходить через прекрасний етап, і буде дуже круто побачити бій Ф'юрі проти Усика в поєдинку за звання абсолютного чемпіона.

Зараз – серпень, у нас ще є час узгодити бій до кінця року, або ж на початку 2023-го. Якщо цей бій відбудеться, це величезна подія, де б він не був. Мені знадобиться час для підготовки відповідного маркетингу, а боксерам – аби підготуватися до бою фізично та психологічно", – сказав Сулейман.

Усик націлився на Ф'юрі