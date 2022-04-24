Ф'юрі: Я йду

Тайсон накатував Ділліана у 6-му раунді, після чого той впав. Його суперник намагався відразу підвестися, але все ж таки не міг стояти на ногах.

До теми Ф'юрі нокаутував Уайта в шостому раунді та захистив звання чемпіона світу WBC: відео удару

Раніше Тайсон вже запевняв, що цей поєдинок може бути для нього останнім. Схоже, що це буде дійсно так.

"Тепер ви мене побачите лише у виставкових поєдинках, WWE та кіно. Бій з Нганну також у цьому списку", – сказав Ф'юрі.

Якщо я знову битимуся, то це будуть лише показові бої, можливо, борцівські поєдинки тощо. Веселощі та розваги, речі, які не діють на нерви й не заважають вам спати, а також не несуть серйозних травм,

– заявив британець.

Боксер наголосив, що задоволений своєю кар'єрою. Він вважає, що зробив достатньо у боксі.

"У боксі завжди з’явиться ще хтось, з ким тобі треба битися. Є багато хороших боксерів важкої ваги, які тепер можуть отримати місце під сонцем.

Я старий, лисий і товстий хлопець – я йду. Я зробив достатньо і я дуже задоволений тим, де я, хто я та що зробив. Я дуже задоволений своєю кар’єрою", – зазначив Тайсон.

До слова. Для Ф'юрі це 32-а перемога у кар'єрі. Лише одного разу британець не здобув перемогу – у першому поєдинку трилогії проти Діонтея Уайлдера (бій закінчився нічиєю).