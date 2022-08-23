Сулейман: У нас есть время согласовать бой до конца года
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман поделился своим мнением о возможном поединке Усик – Фьюри. Он поддерживает идею проведения этой встречи.
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Для звания абсолютного чемпиона Александру Усику не хватает пояса WBC, которым сейчас владеет Фьюри.
"Мы дали Тайсону время, чтобы взвесить ситуацию и быть готовым принять окончательное решение к этой пятнице, 26 августа. Мы ожидаем от него письменного подтверждения того, что он собирается делать дальше.
На мой взгляд, бокс проходит через прекрасный этап, и будет очень круто увидеть бой Фьюри против Усика в поединке за звание абсолютного чемпиона.
Сейчас – август, у нас еще есть время согласовать бой до конца года, или в начале 2023-го. Если это сражение произойдет, это огромное событие, где бы он ни был. Мне нужно время для подготовки соответствующего маркетинга, а боксерам – чтобы подготовиться к бою физически и психологически", – сказал Сулейман.
Усик нацелился на Фьюри
- 20 августа украинский боксер успешно защитил свои титулы WBA, WBO и IBF, отобранные у Энтони Джошуа в сентябре 2021 года.
- Сразу после поединка Александр обратился к Тайсону, он попросил его подождать с пенсией. Тот мгновенно ответил, но дерзко заявил, что бой Усик – Джошуа 2 был не из лучших.
- Фьюри подчеркнул, что с легкостью мог бы победить сразу двух боксеров. Усик прокомментировал самоуверенное заявление "Цыганского короля".
- Где может произойти это сражение – читайте по ссылке.
- Напомним, что Тайсон заговорил об окончании карьеры после поединка против Диллиана Уайта. Однако 9 августа он обратился к своим поклонникам с сообщением о возвращении на ринг. Но через три дня после этого заявления он сказал, что идет из бокса.