Сулейман: У нас есть время согласовать бой до конца года

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман поделился своим мнением о возможном поединке Усик – Фьюри. Он поддерживает идею проведения этой встречи.

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Для звания абсолютного чемпиона Александру Усику не хватает пояса WBC, которым сейчас владеет Фьюри.

"Мы дали Тайсону время, чтобы взвесить ситуацию и быть готовым принять окончательное решение к этой пятнице, 26 августа. Мы ожидаем от него письменного подтверждения того, что он собирается делать дальше.

На мой взгляд, бокс проходит через прекрасный этап, и будет очень круто увидеть бой Фьюри против Усика в поединке за звание абсолютного чемпиона.

Сейчас – август, у нас еще есть время согласовать бой до конца года, или в начале 2023-го. Если это сражение произойдет, это огромное событие, где бы он ни был. Мне нужно время для подготовки соответствующего маркетинга, а боксерам – чтобы подготовиться к бою физически и психологически", – сказал Сулейман.

Усик нацелился на Фьюри