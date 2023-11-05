5 листопада з'явилась інформація про відхід із харківського клубу виконувача обов'язків головного тренера Едмара, який із жовтня 2022-го року був на цій посаді. Хоча на порталі Transfermarkt Едмар поки що ще є в.о. наставника Металіста 1925.

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Ще один тренерський відхід в УПЛ

Також поки що мовчать офіційні джерела харківського клубу УПЛ.

За інформацією "Українського футболу", до поєдинку 13-го туру УПЛ-2023/2024 проти одеського Чорноморця, харків'ян готували Олег Голодюк і Євген Котов. І, як бачимо, зробили це на відмінно.

Металіст 1925 здобув домашню перемогу над "моряками" 2:1. У складі харківського колективу забивали Андрій Борячук і Моура.

Після цієї сенсаційної перемоги харків'яни отримали порцію похвали від Олега Голодюка.

Начебто Едмар вже попрощався із командою під час одного ще з передматчевих тренувань.

Загалом у Металіст 1925 Едмар прийшов ще влітку 2019-го, коли обійняв посаду тренера із розвитку техніки.

23 вересня 2022-го року пішов на підвищення, ставши асистентом головного наставника першої команди.

А рівно через місяць вже став в.о. головного тренера харків'ян. На чолі команди провів вже 37 матчів (враховуючи переможну гру проти Чорноморця).

До слова. Металіст 1925 після 12-ти зіграних поєдинків йде на 9-му місці у турнірній таблиці УПЛ, набравши 15 балів. А це лише на одне очко менше, аніж має 8-ме київське Динамо. 11 листопада на харків'ян чекатиме ще одне складне протистояння проти Полісся та ще у на виїзді у Житомирі.