Минай – Ворскла 0:0

Вилучення: Скляр, 89

Команда Володимира Шарана ще не перемагала в нинішньому сезоні та закріпилася на останньому місці УПЛ. Натомість безвиграшна серія полтавської Ворскли триває вже чотири матчі, пише 24 Канал.

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Обидві команди вийшли на поле із чорними пов'язками. Таким чином футболісти вшанували пам'ять загиблих військовослужбовців 128 окремої гірсько-штурмової бригади.

Протягом матчу в Минаї не вщухала потужна злива. У величезних калюжах застрягав м'яч, а важкий газон не сприяв великим швидкостям. Проте футболісти обох команд героїчно додали наслідки негоди.

У господарів активно провів гру Твердохліб, який мав кілька нагод відкрити рахунок. Ворскла відповідала гострими контратаками. Загроза воротам Бандури надходила від Степанюка та Кане.

В дебюті другого тайму запам'ятався дальній удар Ралюченко. Проте молодий Ісенко був на висоті, витягнувши "мертвий" м'яч з-під поперечини.

Драматична кінцівка матчу

На 71-й хвилині поєдинку м'яч влучив гравцю Ворскли в руку. Арбітр вирішив не ставити пенальті в спірному моменті.

Наприкінці поєдинку рефері поставив одинадцятиметровий у ворота господарів. До позначки підійшов штатний пенальтист Ворскли Степанюк. Однак через мокре поле м'яч пролетів повз ворота.

У підсумку драматична гра завершилася внічию 0:0.

Минай продовжив свою безвиграшну серію в чемпіонаті. Команда Шарана залишилася на 16 місці турнірної таблиці.

Ворскла набрала 15 очок і також не покращила турнірне становище.

Відеоогляд матчу Минай – Ворскла