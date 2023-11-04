ЛНЗ – Колос 1:1

Голи: Шестаков, 20 – Мілько, 89 (п.)

У середині першого тайму черкаський колектив першим повів у рахунку 1:0. Фактор домашнього поля зіграв за господарів. Автором голу став Шестаков, пише 24 Канал.

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Більше у перші 45 хвилин команди не забивали. На перерву колективи пішли за мінімальної перемоги у рахунку ЛНЗ 1:0.

У другому таймі обидва тренери внесли певні корективи у гру за допомогою замін. Матч у Черкасах відзначився великою кількістю боротьби та у підсумку чималою кількістю жовтих карток.

Однак гол у другій частині гри був лише один, коли здавалось, що ЛНЗ вже гарантував собі домашню перемогу та три очки у свій актив.

На 89-й хвилині Колос заробив право на пенальті, яке у підсумку реалізував Мілько. Цей 11-метровий врятував гостей від виїзної поразки.

Фінальний свисток зафіксував нічию у Черкаса 1:1.

Після 13-ти турів Колос йде 7-м, набравши 17 балів. ЛНЗ набрав вже 13 очок та посідає лише 10-ту сходинку.

Відео голів ЛНЗ – Колос