Після матчу Мірча Луческу пішов у відставку. Ігор Суркіс заявив, що це рішення було для нього неочікуваним та пообіцяв назвати ім'я нового головного тренера найближчим часом.

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Шовковський – новий головний тренер Динамо

Вже 4 листопада пресслужба Динамо повідомила, що виконувачем обов'язків головного тренера команди став Олександр Шовковський. Він готуватиме команду до найближчих матчів УПЛ.



Шовковський очолив Динамо Київ / соцмережі Динамо

За результат завжди відповідають головний тренер та його тренерський штаб, ви ж відповідаєте за якість своєї гри. І у вас є певний рівень гри, нижче якого ви не маєте права опускатися та прагнути його підвищувати.



Містер Луческу вкладав у вас свої сили, знання, досвід. А досяг він багато чого у своєму житті та карʼєрі. Тому я хочу, щоб ви ще раз подякували Містеру за виконану роботу,

– звернувся до футболістів Шовковський після призначення.

Зазначимо, що Шовковський вже підміняв Луческу наприкінці сезону-2022/2023, коли румунський тренер перебував у лікарні.

У штабі легендарного воротаря киян будуть працювати Еміль Карас, Олег Гусєв та Михайло Михайлов.

Цікаво. У статусі гравця Олександр Шовковський провів за Динамо 653 матчі, що є абсолютним рекордом в історію клубу.

Наступна зустріч стане великим викликом для нового наставника киян. 12 листопада о 13:00 Динамо на виїзді гратиме з Кривбасом, який нині є лідером чемпіонату України.