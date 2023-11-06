Полісся – Кривбас 1:1

Голи: Козак, 54 – Кузик, 39

Лідери чемпіонату в очному протистоянні повинні були визначити найсильнішого. Тож безкомпромісний поєдинок уболівальникам був гарантований, пише 24 Канал.

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Нічия на користь Дніпра-1

Матч не встиг розпочатися, як на 4-й хвилині був зупинений через повітряну тривогу. Країна-терорист вкотре нагадала про себе.

Поєдинок поновився майже через дві години. Першими відкрили рахунок гості. На 39-й хвилині матчу відзначився орендований динамівець Денис Кузик. В цьому епізоді була підозра на офсайд у гравця Кривбасу, але арбітриня Катерина Монзуль зарахувала взяття воріт.

На початку другого тайми виник ще один спірний момент. Аріелсон влучив м'ячем у руку Безкоровайному – пенальті. Проте Катерина Монзуль скасувала одинадцятиметровий після перегляду ВАР.

"Вовки" відновили паритет на 54-й хвилині. Артем Козак результативно завершив атаку, яку розпочав Макуана.

Тренери обох команд провели заміни, сподіваючись схилити шальки терезів на свою користь. Проте усі намагання футболістів Полісся та Кривбасу змінити рахунок на табло завершилися нічим.

У підсумку битва претендентів на чемпіонство завершилася результативною нічиєю – 1:1.

Кривбас продовжує очолювати турнірну таблицю. У команди Юрія Вернидуба 27 очок.

У підопічних Юрія Калітвінцева на один бал менше. Нічиєю в Житомирі скористався Дніпро-1, який посунув Полісся на 3 місце.

Відеоогляд матчу Полісся – Кривбас