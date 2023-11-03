Динамо – Шахтар 0:1

Гол: Зубков, 53

Матч Динамо проти Шахтаря винесли аж на п'ятницю. Все через те, що вже у вівторок, 7 листопада, "гірники" проведуть матч в Лізі чемпіонів проти Барселони. Ця гра відбудеться в німецькому Гамбурзі.

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Перед початком матчу капітани обох команд вшанували пам'ять футбольного журналіста Артема Франкова, який помер напередодні.

Те, що це доволі принципове протистояння, показала і боротьба футболістів на полі. Динамо у першому таймі більше контролювало м'яч, створювало небезпечні моменти. Але забити не вдалося. "Гірників" або рятував Різник, або динамівців підводила їх майстерність. Так було, коли Караваєв опинився перед воротами суперника, але з розвороту відправив м'яч повз рамку воріт.

У другому таймі футболісти Шахтаря вже не давали суперникам створювати стільки моментів. Натомість забили самі. На 53-й хвилині Невертон віддав пас поміж двох захисників Динамо на Зубкова. А вже той у штрафному майданчику розібрався як слід, відправивши м'яч поміж ніг Бущану.

Гості були близькі до того, щоб і вдруге відзначитися в цьому матчі. Але Сікан хоч і обіграв захисника в штрафному майданчику, але пробити Бущана не зумів – воротар здійснив сейв.

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Ця перемога дозволила Шахтарю піднятися на третє місце в турнірній таблиці. При цьому відставання від Кривбасу складає лише два очки, але донецька команда має на один зіграний матч менше.

Натомість Динамо продовжило свою невдалу серію – чотири матчі без перемог (три поразки та нічия). Відтак кияни залишилися на сьомому місці