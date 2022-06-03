Український козак: Зінченко хотів поїхати на передову, щоб воювати проти Росії

Олександр Зінченко є прикладом справжнього патріота, який навіть на відстані робить величезний внесок у майбутню перемогу України у війні проти Росії. Футболіст міг свого часу опинитись на військовому фронті.

Зінченко міг опинитись на передовій

25-річний лівий захисник Манчестер Сіті від 24 лютого активно допомагає рідній країні воювати проти загарбників. Однак міг Олександр Зінченко опинитись у самому епіцентрі бойових дій.

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Футболіст мав намір покинули англійський клуб, повернутись в Україні та зі зброєю у руках поїхати захищати країну на фронті. Манчестер Сіті та рідні футболіста відмовили його від такого вчинку. Зінченко принесе більше користі країні на футбольному полі та інформаційному просторі, ніж на військовому. Адже Олександр не є підготовленим до війни бійцем.

Тому після цього гравець "містян" посилив допомогу рідній країні. Він допомагає фінансово, гуманітарно та постійно тримає зв'язок із українськими військовими, які щодня жертвують життям заради свободи України.

В Україні у Зінченка залишилась родина, яка навідріз відмовилась виїжджати за кордон після жахливого ранку 24 лютого.

Патріотична позиція Зінченка

Усю волонтерську діяльність Зінченка навіть складно пригадати. Олександр робить величезний внесок у перемогу нашої країни над ворогами з Росії. Лівий захисник МанСіті разом із Андрієм Шевченком займався збором гуманітарки для українців та її логістикою із Великої Британії.

Олександр є у списку тих українських легіонерів, які фінансово долучились до допомоги Україні. Нещодавно Зінченко відкрив благодійний фонд, який допомагатиме українцям, які постраждали від війни проти Росії.

Після одного з матчів півзахисник збірної подарував уболівальнику, який увесь поєдинок стояв із синьо-жовтим прапором, свою ігрову футболку МанСіті.

У зустрічі проти Лідса Зінченко зіграв у патріотичних бутсах із написом "Слава Україні".

Олександр потренувався із 10-річним Андрієм, який вимушено покинув рідну домівку через російську агресію.

Зінченко здобув свій четвертий чемпіонський титул із МанСіті в АПЛ. Олександр присвятив титул Україні. Футболіст огорнув кубок синьо-жовтим прапором, поставивши його перед трибуною "з уболівальниками містян". У цьому моментів футболіст розплакався, а ультрас влаштував овації українцю.

Футболку Зінченка з англійського клубу продали за понад 6 тисяч доларів на благодійному аукціоні на підтримку України. Про це повідомив активіст Сергій Стерненко, який захищає країну зі зброєю у руках на передовій.