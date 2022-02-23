Україна єдина від Львова до Луганська, від Чернігова до Сімферополя, – Артем Кравець

Все більше та більше спортсменів висловлюють свою підтримку Україні через військове вторгнення Росії. До них доєднався і футболіст Артем Кравець.

Артем Кравець опублікував відповідний пост в інстаграм. Для фону він обрав синє небо та жовте поле.

"Можу сказати впевнено, що для мене завжди було великою честю та гордістю захищати жовто-блакитні кольори України на європейській футбольній арені. Емоції кожної гри за нашу збірну найбільш яскраві та незабутні за мою кар‘єру", – зазначив футболіст.

До теми Ми – сильна нація, ми на своїй землі і правда – за нами, – Андрій Ярмоленко

У своєму пості він відзначив той факт, що встиг пограти у чималій кількості країн. Окрім України – у Німеччині, Іспанії та Туреччині. І кожен раз в нього були дружні відносини з іноземними гравцями.

Не існує якостей кращих за повагу, любов, мир та бажання світлого майбутнього один одному. Я хочу і вірю у світ без жодної війни, де кожна країна суверенна, незалежна і недоторкана. Я щиро вірю, що нашій владі вдасться врегулювати таку складну для нашої рідної країни ситуацію. Я спокійний за майбутнє нашої держави та життя своїх дітей завдяки нашій армії. Але хочу, щоб ні один з українських захисників не втратив життя, ні один житель нашої мирної дружньої країни, адже кожне життя – безцінне. Україна єдина від Львова до Луганська, від Чернігова до Сімферополя. Україна хоче тільки миру. Ні війні,

– йдеться в дописі Кравця.

Артем Кравець доєднався до плеяди спортсменів, які висловили слова підтримки Україні через неадекватну поведінку Росії. Країна-агресор визнала "незалежність" раніше окупованих нею територій. І продовжує погрожувати Україні повномасштабним вторгненням.

До цього слова підтримки висловили Дарія Білодід, Роман Яремчук, Олександр Зінченко, Роман Зозуля, Володимир Кличко, Ольга Харлан, Сергій Стаховський, Оксана Баюл, Анастасія Бризгіна, Андрій Шевченко, Георгій Бущан, Денис Бойко та багато інших.