Артем Кравец опубликовал соответствующий пост в инстаграм. Для фона он выбрал синее небо и желтое поле.

"Могу сказать уверенно, что для меня всегда было большой честью и гордостью защищать желто-голубые цвета Украины на европейской футбольной арене. Эмоции каждой игры за нашу сборную наиболее яркие и незабываемые за мою карьеру", – отметил футболист.

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В своем посте он отметил тот факт, что успел поиграть в немалом количестве стран. Кроме Украины – в Германии, Испании и Турции. И каждый раз у него были дружеские отношения с иностранными игроками.

Не существует качеств лучших чем уважение, любовь, мир и желание светлого будущего друг другу. Я хочу и верю в мир без всякой войны, где каждая страна суверенна, независима и неприкосновенна. Я искренне верю, что нашей власти удастся урегулировать такую сложную для нашей родной страны ситуацию. Я спокоен за будущее нашего государства и жизни своих детей благодаря нашей армии. Но хочу, чтобы ни один из украинских защитников не лишился жизни, ни один житель нашей мирной дружественной страны, ведь каждая жизнь – бесценна. Украина едина от Львова до Луганска, от Чернигова до Симферополя. Украина хочет только мира. Нет войне,

– говорится в заметке Кравца.

Артем Кравец присоединился к плеяде спортсменов, которые выразили слова поддержки Украине из-за неадекватного поведения России. Страна-агрессор признала "независимость" ранее оккупированных ею территорий. И продолжает угрожать Украине полномасштабным вторжением.

До этого слова поддержки выразили Дарья Белодид, Роман Яремчук, Александр Зинченко, Роман Зозуля, Владимир Кличко, Ольга Харлан, Сергей Стаховский, Оксана Баюл, Анастасия Брызгина, Андрей Шевченко, Георгий Бущан, Денис Бойко и многие другие.