Тайсон Ф'юрі продає образливі для Уайлдера фото

Тайсону Ф'юрі виявилося мало перемоги нокаутом над американцем Деонтеєм Уайлдером. Чемпіон світу за версією WBC настільки не любить американця, що продовжив свої психологічні ігри.

Одне фото за 100 фунтів стерлінгів

За даними ЗМІ, Тайсон Ф'юрі заробив за бій з Уайлдером понад 30 мільйонів доларів. Але "Циганському королю" цього виявилося замало.

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На сайті Ф'юрі виставлені на продаж підписані фотографії моментів з бою проти Уайлдера, де британець знущається з американця.

Вартість фотографій складає майже 100 фунтів стерлінгів.



Ф'юрі продає фото / Скриншот сайту Тайсона