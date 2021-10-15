Тайсон Ф'юрі продає образливі для Уайлдера фото
15 жовтня 2021 , 20:03Читать новость на русском
Джерело:vRINGe
Тайсону Ф'юрі виявилося мало перемоги нокаутом над американцем Деонтеєм Уайлдером. Чемпіон світу за версією WBC настільки не любить американця, що продовжив свої психологічні ігри.
Одне фото за 100 фунтів стерлінгів
За даними ЗМІ, Тайсон Ф'юрі заробив за бій з Уайлдером понад 30 мільйонів доларів. Але "Циганському королю" цього виявилося замало.
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На сайті Ф'юрі виставлені на продаж підписані фотографії моментів з бою проти Уайлдера, де британець знущається з американця.
Вартість фотографій складає майже 100 фунтів стерлінгів.
Ф'юрі продає фото / Скриншот сайту Тайсона
- Тайсон Ф'юрі 10 жовтня нокаутував Уайлдера в 11 раунді. Під час поєдинку британець двічі побував у нокдауні.
- 35-річному американцю добряче дісталось від Тайсона: у нього травмована губа, зламана рука та палець.
- Після поєдинку Ф'юрі підійшов до Уайлдера, але той заявив, що не поважає Тайсона. Згодом у соцмережах Деонтей такий привітав Ф'юрі.
- Між Тайсоном та Деонтеєм це був третій бій. На рахунку Ф'юрі – дві дострокові перемоги. Ще один бій завершився внічию.