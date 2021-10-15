Бій відбудеться у вересні – жовтні 2022 року
Боб Арум, промоутер Тайсона Ф'юрі, заявив, що поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу може відбутися восени 2022 року.
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Арум впевнений, що в ринзі буде Ф'юрі та переможець реваншу між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа.
За словами промоутера, поєдинок за всі титули залежить від дати реваншу Усик – Джошуа.
Це залежить від того, коли Джошуа й Усик проведуть свій бій. Вони, я думаю, почекають до 4 квітня. Думаю, що Ф'юрі знову буде битися у березні або квітні. Тоді ми можемо подивитися у вересні або жовтні на бій за звання абсолютного чемпіона світу,
– сказав Арум.
- Усик і Ф'юрі провели успішні поєдинки восени 2021 року. Український боксер 25 вересня сенсаційно здолав Ентоні Джошуа.
- 34-річний Усик завоював титули чемпіона світу за трьома основними версіями WBA, WBO, IBF та пояс IBO.
- Натомість Ф'юрі 10 жовтня двічі побував у нокдаунах проти Деонтея Уайлдера, але нокаутував американця. Британець зберіг найпрестижніший пояс WBC та титул чемпіона журналу The Ring.
- Останнім абсолютним чемпіоном у важкій вазі був легендарний Майк Тайсон, який утримував титули WBA, WBC, IBF.
- Та згодом з'явився і титул WBO. Досі жоден боксер у важкій вазі не утримував усі чотири пояси – WBO, WBA, WBC, IBF.