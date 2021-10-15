Одно фото за 100 фунтов стерлингов

По данным СМИ, Тайсон Фьюри заработал за бой с Уайлдером более 30 миллионов долларов. Но "Цыганскому королю" этого оказалось мало.

Это интересно У Фьюри впервые назвали дату боя с Усиком за все титулы в тяжелом весе

На сайте Фьюри выставлены на продажу подписанные фотографии моментов из боя против Уайлдера, где британец издевается над американцем.

Стоимость фотографий составляет почти 100 фунтов стерлингов.



Фьюри продает фото / Скриншот сайта Тайсона