Одно фото за 100 фунтов стерлингов
По данным СМИ, Тайсон Фьюри заработал за бой с Уайлдером более 30 миллионов долларов. Но "Цыганскому королю" этого оказалось мало.
Это интересно У Фьюри впервые назвали дату боя с Усиком за все титулы в тяжелом весе
На сайте Фьюри выставлены на продажу подписанные фотографии моментов из боя против Уайлдера, где британец издевается над американцем.
Стоимость фотографий составляет почти 100 фунтов стерлингов.
Фьюри продает фото / Скриншот сайта Тайсона
- Тайсон Фьюри 10 октября нокаутировал Уайлдера в 11 раунде. Во время поединка британец дважды побывал в нокдауне.
- 35-летнему американцу изрядно досталось от Тайсона: у него травмирована губа, сломана рука и палец.
- После поединка Фьюри подошел к Уайлдеру, но тот заявил, что не уважает Тайсона. Впоследствии в соцсетях Деонтей такой поздравил Фьюри.
- Между Тайсоном и Деонтеем это был третий бой. На счету Фьюри – две досрочные победы. Еще один бой завершился вничью.