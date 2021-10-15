Одно фото за 100 фунтов стерлингов

По данным СМИ, Тайсон Фьюри заработал за бой с Уайлдером более 30 миллионов долларов. Но "Цыганскому королю" этого оказалось мало.

Это интересно У Фьюри впервые назвали дату боя с Усиком за все титулы в тяжелом весе

На сайте Фьюри выставлены на продажу подписанные фотографии моментов из боя против Уайлдера, где британец издевается над американцем.

Стоимость фотографий составляет почти 100 фунтов стерлингов.


Фьюри продает фото / Скриншот сайта Тайсона

  • Тайсон Фьюри 10 октября нокаутировал Уайлдера в 11 раунде. Во время поединка британец дважды побывал в нокдауне.
  • 35-летнему американцу изрядно досталось от Тайсона: у него травмирована губа, сломана рука и палец.
  • После поединка Фьюри подошел к Уайлдеру, но тот заявил, что не уважает Тайсона. Впоследствии в соцсетях Деонтей такой поздравил Фьюри.
  • Между Тайсоном и Деонтеем это был третий бой. На счету Фьюри – две досрочные победы. Еще один бой завершился вничью.