Одне фото за 100 фунтів стерлінгів
За даними ЗМІ, Тайсон Ф'юрі заробив за бій з Уайлдером понад 30 мільйонів доларів. Але "Циганському королю" цього виявилося замало.
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На сайті Ф'юрі виставлені на продаж підписані фотографії моментів з бою проти Уайлдера, де британець знущається з американця.
Вартість фотографій складає майже 100 фунтів стерлінгів.
Ф'юрі продає фото / Скриншот сайту Тайсона
- Тайсон Ф'юрі 10 жовтня нокаутував Уайлдера в 11 раунді. Під час поєдинку британець двічі побував у нокдауні.
- 35-річному американцю добряче дісталось від Тайсона: у нього травмована губа, зламана рука та палець.
- Після поєдинку Ф'юрі підійшов до Уайлдера, але той заявив, що не поважає Тайсона. Згодом у соцмережах Деонтей такий привітав Ф'юрі.
- Між Тайсоном та Деонтеєм це був третій бій. На рахунку Ф'юрі – дві дострокові перемоги. Ще один бій завершився внічию.