Одне фото за 100 фунтів стерлінгів

За даними ЗМІ, Тайсон Ф'юрі заробив за бій з Уайлдером понад 30 мільйонів доларів. Але "Циганському королю" цього виявилося замало.

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На сайті Ф'юрі виставлені на продаж підписані фотографії моментів з бою проти Уайлдера, де британець знущається з американця.

Вартість фотографій складає майже 100 фунтів стерлінгів.



Ф'юрі продає фото / Скриншот сайту Тайсона