Із золотом чемпіонатів світу: чим запам'ятався український спорт у 2022 році

Рік 2022 видався для українського спорту доволі неоднозначний. На це вплинула в першу чергу війна, яку Росія розпочала проти України. Хоча і без цього було як чимало успішних проривів, так і відвертих скандальних провалів.

Спортивна редакція сайту 24 каналу зібрала найбільш знакові події в українському спорті у 2022 році.

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Єдина медаль в біатлоні

2022 рік розпочався не так і погано для українського спорту. Дар’я Блашко та Артем Тищенко на етапі Кубка світу з біатлону в Обергофі здобули бронзову нагороду в одиночній змішаній естафеті. Це була перша медаль для української команди в сезоні. І остання у 2022 році. Але не через погані виступи українців, а через війну. Бо після 24 лютого наші біатлоністи пропустили кінцівку сезону. Та й підготовка до нового сезону виявилася не головною в країні.

Успішний футзал

На медалі ми могли розраховувати й в футзалі. Там наша чоловіча збірна не без проблем вийшла у півфінал чемпіонату Європи. Але поступилася росіянам. А потім і у матчі за третє місце.

Збірна України з футзалу дійшла до півфіналу чемпіонату Європи / фото Getty Images

А от жіноча збірна значно перевершила їх досягнення. І на Євро-2022 таки здобула бронзові нагороди. А після цього ще й прибилася на наступний чемпіонат Європи.

Олімпіада 2022

Далі в українському спорті все було навколо Олімпіади-2022, що приймав Пекін. Це вперше в історії одне місто стало господарем як літніх, так і зимових Олімпійських ігор. Але повторити попередні досягнення в цьому місті українським спортсменам у 2022 році не вдалося. Україна завоювала лише одну нагороду – Олександр Абраменко здобув срібну медаль у фристайлі. Хоча за чотири роки до того у Пхьончхані-2018 він здобув золоту нагороду, яка тоді теж стала єдиною для української збірної на Олімпіаді.

Оцінити виступ українців на Олімпіаді-2022 однозначно навряд чи вдасться. З однієї сторони лише одна нагорода – це не те, на що розраховували. Але зимові види спорту і так не надто популярні в Україні. А Олімпіади 2002 та 2010 років ми взагалі закінчували без медалей.

Успіх на Паралімпіаді

Зимова Олімпіада 2022 року тривала з 4 по 20 лютого. А далі почалася війна. І саме на фоні цього мали виступати українські спортсмени на Паралімпіаді. І не просто виступили, а показали свій найкращий результат в історії, здобувши 11 золотих нагород. А загалом в активі українців – 29 медалей.

Та все це відійшло на другий план через ту ж війну. Здавалося в перші тижні, що вона поклала край усьому. Адже навряд чи хтось в цей час міг думати про тренування та змагання, коли в будь-який момент могла прилетіти російська ракета і знищити все. У тому числі й життя. Та успіхи української армії на фронті повернули до життя й український спорт. Так, зі своїми проблемами та негараздами. Але такий він вже є.

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Відкладений футбол

В березні 2022 року збірна України з футболу мала зіграти матчі плей-офф кваліфікації на чемпіонат світу. Але ці матчі довелося перенести. Та й загалом тоді не було зрозуміло, чи зможе українська збірна їх зіграти.

Тож зіграли їх аж в червні. Українцям треба було перемогти у двох матчах. Спочатку розібратися зі збірною Шотландії. А після цього ж переможцем пари Уельс – Австрія. Та якщо з першим завданням вдалося впоратися, то от валлійці стали непрохідним бар’єром для "синьо-жовтих". Поразка у складному матчі позбавила нас путівки на Мундіаль.

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Як і у випадку з Олімпіадою-2022, виступи збірної України з футболу залишили неоднозначні враження. З однієї сторони, команда так і не виконала два завдання, які стояли перед нею – не вийшла на ЧС-2022 та не піднялася в елітний дивізіон Ліги націй. Але на фоні війни в Україні це не виглядає таким вже й провалом. Адже команда грає і навіть перемагає. І має потенціал для росту.

Прорив зусиллям українців

Україна подала заявку на проведення чемпіонату світу з футболу 2030 року разом з Іспанією та Португалією. Відтак наша країна може стати господаркою Мундіалю.

Потенціал для росту має не лише збірна України, але й футбольні клуби. Це продемонстрували їх матчі в єврокубках. Так, вдало виступити вдалося не всім, але на це є чимало причин. Та тут хотілося б відзначити успіхи. В першу чергу Шахтаря, який доволі вдало виступив в груповому етапі Ліги чемпіонів.

Команда з початку війни втратила майже всіх своїх легіонерів, навколо яких будувалася гра. І навіть тренерський штаб. І саме в такій "турбулентності" виступила в Лізі чемпіонів. Та виявилося, що українські футболісти можуть з легкістю замінити іноземців, і навіть показати результат. Доволі вдалий, якщо подивитися загалом за рік, зважаючи, що команді прогнозували мало не провал. Тож у 2023 році "гірники" мають можливість продовжити свій успіх.

Михайло Мудрик / фото ФК Шахтар

Ще одним успіхом донецького клубу можна вважати розкриття таланту півзахисника Михайла Мудрика. Він добре себе проявив під час матчів ще у 2021 році. А у 2022 році, за відсутності конкурентів, став головним в команді. Цей прогрес не залишився поза увагою інших клубів, які готові викупити контракт гравця. І це може бути рекордний трансфер в історії українського футболу.

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Те саме стосується і виступів Дніпро-1. Не все вдалося гладко з початку, але саме дніпровський клуб є лідером чемпіонату України і теж зіграє весною в єврокубках. Команда цілком заслуговує на звання "відкриття року", адже пережила не менше потрясінь, аніж Шахтар. В команді теж є свій талант, який може перейти в більш іменитий клуб – Артем Довбик.

З окупації – на подіум

Не менш значного успіху добилися й українські легкоатлети. Спочатку на чемпіонаті світу в приміщенні в березні Ярослава Магучіх здобула золото у стрибках у висоту. А Марина Бех-Романчук – срібло у потрійному стрибку. При цьому це для неї були дебютні змагання у цій дисципліні на міжнародній арені.

А вже в липні на чемпіонаті світу Ярослава Магучіх здобула срібло в стрибках у висоту. А Андрій Проценко виборов бронзову нагороду у цій же дисципліні.

Андрій Проценко / фото AP

Важливість цих нагород полягає не лише у металі, з якого вони зроблені. Але й в тому, скільки зусиль було витрачено для цього. І в яких умовах.

Андрій Проценко з початку війни близько 40 днів пробув в окупації в Херсоні. Йому дивом вдалося вибратися звідти ще до звільнення міста українською армією та поїхати на чемпіонат світу. Навряд чи можна назвати підготовку до чемпіонату світу в таких умовах повноцінною. Але навіть в окупації Проценко знаходив можливість тренуватися. І таки здобув свою першу медаль на чемпіонаті світу.

Щодо Ярослави Магучіх, то вона до цього також додала звання чемпіонки Європи, п’ять перемог на етапах Діамантової ліги та перемоги на турнірі, а також стрибок на 2,05 метра, що став найкращим у сезоні.

Колекція золотих нагород

Також золотими нагородами на чемпіонаті світу може похвалитися Людмила Лузан. Веслувальниця здобула дві золоті нагороди в каное-одиночки на дистанціях 1000 метрів та 500 метрів. А разом з Анастасією Четверіковою в каное-двійці фінішувала другою на дистанції 500 метрів. Також в її активі золота та срібні нагороди на чемпіонаті Європи.

Позмагатися за кількістю нагород з ними можуть українські синхроністки. На чемпіонаті Європи наша команда здобула вісім золотих нагород.

Своїм досягненням можуть похвалитися й українські борчині, які вперше в історії перемогли на Кубку світу. До цього вони двічі підіймалися на п’єдестал.

Усик і далі чемпіон

Наприкінці літа всі шанувальники боксу слідкували за боєм Олександра Усика проти Ентоні Джошуа. Українець захищав свої чемпіонські пояси за версіями WBA, WBO та IBF, які свого часу і відібрав у британця.

Як і в попередньому бою, боксери провели на рингу всі 12 раундів. І знову все закінчилося перемогою українця. Тож тепер Усик у 2023 році планує провести бій проти Тайсона Ф’юрі. І у випадку перемоги стати абсолютним чемпіоном світу.

Завоюванням чемпіонського поясу може похвалитися і Денис Берінчик. Боксер, який з початку війни теж пішов воювати проти російських загарбників, провів бій проти Івана Менді. І здобув в цьому бою титул чемпіона Європи в легкій вазі за версією Європейської боксерської ради. А також відстояв свій титул WBO International.

Показали себе на міжнародній арені

У вересні українці слідкували за також за ще двома збірними. Спочатку – за баскетбольною, яка виступала на чемпіонаті Європи. Команда вийшли з групи, але зупинилася вже на стадії 1/8 фіналу, поступившись Польщі. Це не те, що очікували від команди, яка змогла вперше за довгий період часу запросити до своїх лав обох представників НБА – Олексія Леня та Святослава Михайлюка.

А от волейбольна збірна порадувала більше. Команда виступила на чемпіонаті світу. Туди вона потрапила через дискваліфікацію росіян як "перша запасна". Але показала клас. Українці зуміли дійти до чвертьфіналу чемпіонату світу. А один з лідерів команди Олег Плотницький став найкращим гравцем турніру за кількістю ейсів.

"Президентські" вибори

2022 рік відзначився і виборами очільників спортивних федерацій в Україні. А також Національного олімпійського комітету. І не обійшлося без скандалів.

Президент української федерації біатлону Володимир Бринзак покинув свою посаду. Це сталося після скандалу, пов'язаного з виїздом натуралізованих біатлоністок після початку війни. Мова йде про росіянок, які отримали українське громадянство. Деякі з них після початку військового вторгнення вирішили повернутися до Росії, що викликало шквал критики. Як і те, як з допомогою Бринзака вони залишили Україну.

Новим президентом Федерації біатлону України обрали народного депутата Івана Крулька, який під час голосування переміг біатлоніста Дмитра Підручного.

Не менш запекла боротьба була за крісло очільника НОК. На цю посаду претендувало четверо кандидатів, та вся боротьба звелася до протистояння міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта та народного депутата і олімпійського чемпіона Жана Беленюка. Переміг Гутцайт, а після виборів декілька членів НОК оголосили, що не будуть в організації через запрошення туди одіозних "регіоналів".

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У 2022 році мали відбутися і вибори президента Української асоціації футболу. Але їх перенесли через війну. Нові вибори поки не відбулися. А навколо самої УАФ тягнеться шлейф кримінальних справ щодо її очільників.