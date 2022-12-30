Спортивная редакция сайта 24 Канала собрала самые знаковые события в украинском спорте в 2022 году.

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Единственная медаль в биатлоне

2022 год начался не так и плохо для украинского спорта. Дарья Блашко и Артем Тищенко на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе завоевали бронзовую награду в одиночной смешанной эстафете. Это была первая медаль украинской команды в сезоне. И последняя в 2022 году. Но не из-за плохих выступлений украинцев, а из-за войны. Потому что после 24 февраля наши биатлонисты пропустили концовку сезона. Да и подготовка к новому сезону оказалась не главной в стране.

Успешный футзал

На медали мы могли рассчитывать и в футзале. Там наша мужская сборная не без проблем вышла в полуфинал чемпионата Европы. Но уступила россиянам. А затем и в матче за третье место.



Сборная Украины по футзалу дошла до полуфинала чемпионата Европы / Фото Getty Images

А вот женская сборная значительно превзошла их достижения. И на Евро-2022 завоевала бронзовые награды. А после этого еще и прибилась на следующий чемпионат Европы.

Олимпиада 2022

Далее в украинском спорте все было вокруг Олимпиады-2022, которую принимал Пекин. Это впервые в истории один город стал хозяином как летних, так и зимних Олимпийских игр. Но повторить предыдущие достижения в этом городе украинским спортсменам в 2022 году не удалось. Украина завоевала только одну награду – Александр Абраменко завоевал серебряную медаль во фристайле. Хотя за четыре года до этого в Пхёнчхане-2018 он завоевал золотую награду, которая тогда тоже стала единственной для украинской сборной на Олимпиаде.

Оценить выступление украинцев на Олимпиаде-2022 вряд ли удастся однозначно. С одной стороны, только одна награда – это не то, на что рассчитывали. Но зимние виды спорта и так не очень популярны в Украине. А Олимпиады 2002 и 2010 годов мы вообще заканчивали без медалей.

Успех на Паралимпиаде

Зимняя Олимпиада 2022 года продолжалась с 4 по 20 февраля. А дальше началась война. И именно на этом фоне должны были выступать украинские спортсмены на Паралимпиаде. И не просто выступили, а показали свой лучший результат в истории, одержав 11 золотых наград. В целом в активе украинцев – 29 медалей.

Но все это отошло на второй план из-за той же войны. Казалось в первые недели, что она положила конец всему. Ведь вряд ли кто-то в это время мог думать о тренировках и соревнованиях, когда в любой момент могла прилететь российская ракета и уничтожить все. В том числе и забрать жизнь. Но успехи украинской армии на фронте вернули в жизнь и украинский спорт. Да, со своими проблемами и неурядицами. Но таков он уже есть.

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Отложенный футбол

В марте 2022 года сборная Украины по футболу должна была сыграть матчи плей-офф квалификации на чемпионат мира. Но эти матчи пришлось перенести. И вообще тогда не было понятно, сможет ли украинская сборная их сыграть.

Так что сыграли их в июне. Украинцам нужно было победить в двух матчах. Сначала разобраться со сборной Шотландии. А после этого с победителем пары Уэльс – Австрия. Но если с первой задачей удалось справиться, то вот валлийцы стали непроходимым барьером для "сине-желтых". Поражение в сложном матче лишило нас путевки на Мундиаль.

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Как и в случае с Олимпиадой-2022, выступления сборной Украины по футболу оставили неоднозначные впечатления. С одной стороны, команда так и не выполнила две задачи, которые стояли перед ней – не вышла на ЧМ-2022 и не поднялась в элитный дивизион Лиги наций. Но на фоне войны в Украине это не выглядит таким уж провалом. Команда ведь играет и даже побеждает. И имеет потенциал для роста.

Важно! Украина подала заявление на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года вместе с Испанией и Португалией. Следовательно, наша страна может стать хозяйкой Мундиаля.

Прорыв усилием украинцев

Потенциал для роста имеет не только сборная Украины, но и футбольные клубы. Это показали их матчи в еврокубках. Да, удачно выступить удалось не всем, но на это есть немало причин. Но здесь хотелось бы отметить успехи. В первую очередь Шахтера, который довольно удачно выступил в групповом этапе Лиги чемпионов.

Команда с начала войны лишилась почти всех своих легионеров, вокруг которых строилась игра. И даже тренерский штаб. И именно в такой "турбулентности" выступила в Лиге чемпионов. Но оказалось, что украинские футболисты могут легко заменить иностранцев, и даже показать результат. Достаточно удачный, если посмотреть в целом за год, учитывая, что команде прогнозировали чуть ли не провал. Так что в 2023 году "горняки" имеют возможность продолжить свой успех.



Михаил Мудрик / Фото ФК Шахтер

Еще одним успехом донецкого клуба можно считать раскрытие таланта полузащитника Михаила Мудрика. Он хорошо себя показал во время матчей еще в 2021 году. А в 2022 году, при отсутствии конкурентов, стал главным в команде. Этот прогресс не остался без внимания других клубов, которые готовы выкупить контракт игрока. Это может быть рекордный трансфер в истории украинского футбола.

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То же касается и относительно выступлений Днепра-1. Не все удалось гладко с начала, но именно днепровский клуб является лидером чемпионата Украины и тоже сыграет весной в еврокубках. Команда вполне заслуживает звания "открытие года", ведь пережила не меньше потрясений, чем Шахтер. У команды тоже есть свой талант, который может перейти в более именитый клуб – Артем Довбик.

Из оккупации – на подиум

Не менее значительного успеха добились и украинские легкоатлеты. Сначала на чемпионате мира в помещении в марте Ярослава Магучих завоевала золото в прыжках в высоту. А Марина Бех-Романчук завоевала серебро в тройном прыжке. При этом это для нее были дебютные соревнования в этой дисциплине на международной арене.

А уже в июле на чемпионате мира Ярослава Магучих завоевала серебро в прыжках в высоту. А Андрей Проценко завоевал бронзовую награду в этой же дисциплине.



Андрей Проценко / Фото AP

Важность этих наград заключается не только в металле, из которого они сделаны. Но и в том, сколько усилий было потрачено для этого. И в каких условиях.

Андрей Проценко с начала войны около 40 дней пробыл в оккупации в Херсоне. Ему чудом удалось выбраться оттуда еще до освобождения города украинской армией и поехать на чемпионат мира. Вряд ли можно назвать подготовку к чемпионату мира в таких условиях полноценной. Но даже в оккупации Проценко находил возможность тренироваться. И завоевал свою первую медаль на чемпионате мира.

Что касается Ярославы Магучих, то она к этому также добавила звание чемпионки Европы, пять побед на этапах Бриллиантовой лиги и победы на турнире, а также прыжок на 2,05 метра, ставший лучшим в сезоне.

Коллекция золотых наград

Также золотыми наградами на чемпионате мира может похвастаться Людмила Лузан. Она завоевала две золотые награды в каноэ-одиночке на дистанциях 1000 метров и 500 метров. А вместе с Анастасией Четвериковой в каноэ-двойке финишировала второй на дистанции 500 метров. Также в ее активе золотая и серебряные награды на чемпионате Европы.

Соревноваться по количеству наград с ними могут украинские синхронистки. На чемпионате Европы наша команда завоевала восемь золотых наград.

Своим достижением могут похвастаться и украинские борчихи, которые впервые в истории одержали победу на Кубке мира. До этого они дважды взбирались на пьедестал.

Усик и дальше чемпион

В конце лета все поклонники бокса следили за боем Александра Усика против Энтони Джошуа. Украинец защищал свои чемпионские пояса по версиям WBA, WBO и IBF, которые в свое время отобрал у британца.

Как и в предыдущем бою, боксеры провели на ринге все 12 раундов. И снова все закончилось победой украинца. Теперь Усик в 2023 году планирует провести бой против Тайсона Фьюри. И в случае победы стать абсолютным чемпионом мира.

Завоеванием чемпионского пояса может похвастаться и Денис Беринчик. Боксер, который с начала войны тоже пошел воевать против российских захватчиков, провел бой против Ивана Менди. И завоевал в этом бою титул чемпиона Европы в легком весе по версии Европейского боксерского совета. А также отстоял свой титул WBO International.

Показали себя на международной арене

В сентябре украинцы следили за еще двумя сборными. Сначала – за баскетбольной, которая выступала на чемпионате Европы. Команда вышла из группы, но остановилась уже на стадии 1/8 финала, уступив Польше. Это не то, что ожидали от команды, которая смогла впервые за долгий период времени пригласить в свои ряды обоих представителей НБА – Алексея Леня и Святослава Михайлюка.

А вот волейбольная сборная порадовала больше. Команда выступила на чемпионате мира. Туда она попала из-за дисквалификации россиян как "первая запасная". Но показала класс. Украинцы сумели дойти до четвертьфинала чемпионата мира. А один из лидеров команды Олег Плотницкий стал лучшим игроком турнира по количеству эйсов.

"Президентские" выборы

2022 год отличился и выборами руководителей спортивных федераций в Украине. А также в Национальный олимпийский комитет. И не обошлось без скандалов.

Президент украинской федерации биатлона Владимир Брынзак покинул свой пост. Это произошло после скандала, связанного с выездом натурализованных биатлонисток после начала войны. Речь идет о россиянках, получивших украинское гражданство. Некоторые из них после начала военного вторжения решили вернуться в Россию, что вызвало шквал критики. Как и то, как с помощью Брынзака они покинули Украину.

Новым президентом Федерации биатлона Украины избрали народного депутата Ивана Крулько, который во время голосования победил биатлониста Дмитрия Пидручного.

Не менее упорная борьба была за кресло руководителя НОК. На эту должность претендовало четверо кандидатов, но вся борьба свелась к противостоянию министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта и народного депутата и олимпийского чемпиона Жана Беленюка. Победил Гутцайт, а после выборов несколько членов НОК объявили, что не будут в организации из-за приглашения туда одиозных "регионалов".

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В 2022 году должны были состояться и выборы президента Украинской ассоциации футбола. Но их перенесли из-за войны. Новые выборы пока не прошли. А вокруг самой УАФ тянется шлейф уголовных дел в отношении ее руководителей.