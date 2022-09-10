Історичний результат для України

Чемпіонат світу приймали відразу дві країни – Польща та Словенія. Цей турнір довелося організовувати за декілька місяців, оскільки змагання мали б відбутися у росії.

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Однак FIVB вирішила, що турнір світової першості не може приймати країна-терорист. Також міжнародна федерація відсторонила збірну росії від змагань.

Це рішення подарувало українській команді путівку на ЧС. "Синьо-жовті" мали найвищий рейтинг серед збірних, які туди спочатку не потрапили.

У груповому етапі збірна України поступилася Сербії у стартовому поєдинку, однак наступні два матчі були за українцями. "Синьо-жовті" успішно перемогли Туніс та Пуерто-Рико.

Збірній цього висталило, щоб потрапити в 1/8, де вона зустрілася з Нідерландами. Суперник був значно вище в рейтингу, однак не зробив жодних перешкод для української команди. Національна команда здобула перемогу у трьох сетах.

Вперше в історії збірна України ввійшла до 1/4 на ЧС. Та, на жаль, там вже не вдалося "синьо-жовтим" здолати збірну Словенії.

Цікаво. Україна посіла підсумкове 7-ме місце на чемпіонаті світу з волейболу. Це найкращий результат в історії для нашої команди. Завдяки кращому виступу на груповому етапі українцям вдалося обійти збірну Аргентини. В рейтингу FIVB Україна перебуває на 16-й позиції, а у рейтингу CEV – на 10 місці.