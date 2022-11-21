Минулого тижня Національний олімпійський комітет обрав нового голову. Їм став чинний Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, який впевнено виграв вибори у народного депутата Жана Беленюка.
До теми Беленюк програв Гутцайту боротьбу за пост президента НОК України
Після обрання Гутцайта та нових членів НОК у ЗМІ вибухнув скандал із персонами Нестора Шуфрича та Григорія Суркіса. Суспільство обурилось присутністю колишніх представників проросійської партії ОПЗЖ в організації.
Пізніше вони склали свої повноваження. Втім, як виявилось, серед членів НОК залишилось чимало представників проросійських партій. Про це розповів на своїй сторінці у фейсбук ексгравець збірної України з футболу Роман Зозуля.
Все, як у старі недобрі часи - «розвели, як котят». Схоже, Шуфрич з Суркісом, виконували лише функцію громовідвода. І поки суспільство справедливо обурювалося їхніми прізвищами в списку, новообраний президент Вадим Гутцайт завів до НОК прямо таки «золоту» команду, 80% з якої взагалі не мають жодного відношення до спорту. Звісно, спорт зараз не на часі, але чи на часі волокти на керівні посади усіх зашкварених і дискредитованих?! Якщо партію ОПЗЖ заборонили, то чому досі не заборонили її колишнім членам сунути свого носа у владу?,
– пише Зозуля.
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За його інформацією, до складу Національного олімпійського комітету увійшли:
- Валерій Борзов – член СДПУ(о) 2001-2006
- Сергій Бубка – член Партії регіонів (2002-2005)
- Андрій Вінграновський – член ОПЗЖ, чоловік Юлії Льовочкіної
- Олександр Волков – член Партії регіонів (2007-2014)
- Олександр Герега – народний депутат від Партії регіонів (2012-2014), голосував за диктаторські закони 16 січня 2014-го
- Ірина Дерюгіна – FIG висунула їй звинувачення в підкупі суддів, тиску на них, впливі на остаточні результати змагань та інших порушеннях
- Олександр Зац – член Партії регіонів (2006-2014), бізнес-партнер Бориса Колеснікова
- Роман Мулик – член Партії регіонів (2010-2014)
- Андрій Мельник – підозрювався у причетністості до викрадення, катування та вимагання 200 мільйонів доларів у народного депутата Семінського
- Олександр Мендусь – колишній член Партії регіонів
- Мирослав Карабін – колишній член Партії регіонів
- Олег Корбан – член ОПЗЖ з 2019 року
- Михайло Кошляк – з 2020 року є депутатом Дніпропетровської облради від ОПЗЖ
- Вадим Павленко – депутат Київської облради від Партії регіонів (2010-2015)
- Ігор Лисов – член Партії регіонів (2007-2014)
- Сергй Лагур – рпісля вбивства у ДТП людини втікачем з країни Петром Димінським був співвласником нафтопереробного комплексу (НПК) Галичина у Львівській області
- Віктор Ремський – причетний до фальсифікації і вибивання «добровільних зізнань» з фігурантів «справи Павличенків»
- Олександр Симоненко – член ОПЗЖ
- Віктор Христоєв – колишній член Партії регіонів
- Олександр Удовиченко – колишній член Партії регіонів
- Ніна Уманець - після 2014 року хизувалась фото з Путіним
- Сергій Кушнірюк – відсторонювався з поста головного тренера збірної України з гандболу через корупцію
Детальніше про зміну влади у НОК:
- У кінці жовтня стало відомо, що Сергій Бубка не буде висувати свою кандидатуру на нові вибори президента комітету.
- Бубка запам'ятався дивною поведінкою на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наприклад, 28 лютого Сергій виїхав з України у статусі біженця і потім ще бідкався на складну дорогу.
- Голова НОК довгий час не висловлював свою позицію щодо вторгнення окупантів і лише на восьмий день видав прес-реліз, у якому назвав війну "бідою" і не вказав на країну-агресорку.
- Бубка підтримував на виборах кандидатуру Вадима Гутцайта, який зрештою їх і виграв, набравши 83% голосів. Головним його конкурентом був народний депутат Жан Беленюк.