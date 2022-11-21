Минулого тижня Національний олімпійський комітет обрав нового голову. Їм став чинний Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, який впевнено виграв вибори у народного депутата Жана Беленюка.

До теми Беленюк програв Гутцайту боротьбу за пост президента НОК України

Після обрання Гутцайта та нових членів НОК у ЗМІ вибухнув скандал із персонами Нестора Шуфрича та Григорія Суркіса. Суспільство обурилось присутністю колишніх представників проросійської партії ОПЗЖ в організації.

Пізніше вони склали свої повноваження. Втім, як виявилось, серед членів НОК залишилось чимало представників проросійських партій. Про це розповів на своїй сторінці у фейсбук ексгравець збірної України з футболу Роман Зозуля.

Все, як у старі недобрі часи - «розвели, як котят». Схоже, Шуфрич з Суркісом, виконували лише функцію громовідвода. І поки суспільство справедливо обурювалося їхніми прізвищами в списку, новообраний президент Вадим Гутцайт завів до НОК прямо таки «золоту» команду, 80% з якої взагалі не мають жодного відношення до спорту. Звісно, спорт зараз не на часі, але чи на часі волокти на керівні посади усіх зашкварених і дискредитованих?! Якщо партію ОПЗЖ заборонили, то чому досі не заборонили її колишнім членам сунути свого носа у владу?,

– пише Зозуля.

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За його інформацією, до складу Національного олімпійського комітету увійшли:

Валерій Борзов – член СДПУ(о) 2001-2006

– член СДПУ(о) 2001-2006 Сергій Бубка – член Партії регіонів (2002-2005)

– член Партії регіонів (2002-2005) Андрій Вінграновський – член ОПЗЖ, чоловік Юлії Льовочкіної

– член ОПЗЖ, чоловік Юлії Льовочкіної Олександр Волков – член Партії регіонів (2007-2014)

– член Партії регіонів (2007-2014) Олександр Герега – народний депутат від Партії регіонів (2012-2014), голосував за диктаторські закони 16 січня 2014-го

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– колишній член Партії регіонів Мирослав Карабін – колишній член Партії регіонів

– колишній член Партії регіонів Олег Корбан – член ОПЗЖ з 2019 року

– член ОПЗЖ з 2019 року Михайло Кошляк – з 2020 року є депутатом Дніпропетровської облради від ОПЗЖ

– з 2020 року є депутатом Дніпропетровської облради від ОПЗЖ Вадим Павленко – депутат Київської облради від Партії регіонів (2010-2015)

– депутат Київської облради від Партії регіонів (2010-2015) Ігор Лисов – член Партії регіонів (2007-2014)

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