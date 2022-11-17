У четвер, 17 листопада, відбулася Генасамблея НОК, на якій обрали нового очільника організації. На посаду претендували три кандидати: олімпійський чемпіон і народний депутат Жан Беленюк, міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, а також директор ННІ спеціальної фізичної та бойової підготовки та реабілітації Ігор Малинський.

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Кожен з кандидатів представив програму реформування організації. Не обійшлося і без несподіванок. Перед початком голосування за нового президента НОК зникло світло. Та все ж, попри труднощі, голосування відбулося.

За кандидатуру Гутцайта проголосували 123 делегатів (83.67%). Жана Беленюка підтримали 22 людини (14.97%), за Ігоря Малинського віддали 2 голоси (1.36%).

Що відомо про нового голову НОК України

Вадим Гутцайт – олімпійський чемпіон з фехтування на Іграх 1992 року в Барселоні.

З 2018 року він був директором Департаменту молоді та спорту Київської міської державної адміністрації.

З березня 2020 року - міністр молоді та спорту України.

Нагадаємо, останні 17 років президентом НОК України був Сергій Бубка, який не висував свою кандидатуру в 2022 році.