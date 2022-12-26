Матч між збірними Уельсу та України відбувся 5 червня 2022 року. Це був фінал плей-офф кваліфікації на ЧС-2022. Гра відбулася в Кардіффі та закінчилася мінімальною перемогою гостей. Все вирішив гол в першому таймі після удару Гарета Бейла зі штрафного та рикошету від Андрія Ярмоленка. Саме на нього і записали цей автогол.

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Судив цей матч Матео Лаос. І в українських футболістів про нього залишилися не найкращі спогади. Адже ще в першому таймі арбітр не призначив пенальті у ворота Уельсу за фол на Ярмоленкові. Все через підказку від його помічників. Про цей випадок розповів захисник збірної України Валерій Бондар.

"Дуже хотіли вийти на чемпіонат світу. Вважаю, Лаос зробив цей матч, бо був чистий пенальті на Ярмоленку. Рахунок став би 1:1, вилучили б футболіста. Гра повернулася б на 360 градусів. І коли тобі в навушник кажуть: "Не треба ставити, бо це Україна", звісно, ти не маєш права ставити. Лаос вважає, що він номер один, привертає увагу. Напевно, думає, що він – найкращий арбітр у світі, дуже пафосно інколи поводить себе. Його поведінка не дуже добре характеризує його. Ми знаємо його з не дуже хорошої сторони. Це арбітр, який робить все, що йому говорять у мікрофон або перед матчем, що треба аби пройшла та або та команда. Він все робить для цього", – розповів Валерій Бондар.

Ситуація з пенальті на Ярмоленку. Збірна України пропустила гол на 34-й хвилині. А на 40-й хвилині могла претендувати на пенальті. Валлійський півзахисник Джо Аллен збив у власному штрафному Андрія Ярмоленка – він наступив йому на ногу в боротьбі за м'яч. Бригада VAR переглянула цей епізод, але вирішила не фіксувати фол, про що і сповістила Лаоса за допомогою радіозв'язку. Якби ж пенальті було призначено, Україна отримала б шанс зрівняти рахунок у матчі.

Скандальний Лаос

Однак Антоніо Матео Лаос відзначився скандальним вчинком не лише у відборі на ЧС-2022, але й на самому турнірі. Він там судив три матчі, останній з яких – у чвертьфіналі між збірним Аргентини та Нідерландів. І обидві команди висловили невдоволення діями арбітра.

У цьому матчі Лаос показав 18 жовтих карток, що є рекордом в історії чемпіонатів світу.

Нідерландам вдалося зрівняти рахунок на 90+11 хвилині, хоча арбітр компенсував лише 10 хвилин.