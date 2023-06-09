Друга ракетка світу не змогла пробитись у фінал Ролан Гаррос. Півфінальний поєдинок тривав три сети та закінчився на користь Кароліни Мухової – 7:6, 6:7, 7:5.

Варте уваги Більше провокація, аніж інстинкт: Сабалєнко розповіла, чому чекала Світоліну біля сітки

Сабалєнко: Я не хочу говорити про політику

Після зустрічі Аріна Сабалєнко навіть прийшла на пресконференцію. Але білорусці знову почали ставити політичні запитання, які ледь не вивели фанатку Алєксандра Лукашенка зі спокою.

Білоруська тенісистка відмовилась відповідати на запитання журналіста, який пригадав слова тенісистки про її неприхильність до самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка. Пресу цікавило, чи після цих гучних слів тенісистка перебуває у безпеці.

Я не хочу говорити про політику. Я зробила усі свої заяви. У вас є це. Давайте просто поговоримо про теніс. Дайте мені відпочити, будь ласка, від політики,

– відповіла Сабалєнко.

Нагадаємо, що Аріна боялась запитань про війну в Україні, тому дозволила собі не прийти на пресконференцію. Сабалєнко заявляла, що зробила це через те, що почувала себе у небезпеці. Тому організувала таємну пресконференцію, куди були запрошені лише ті журналісти, які точно не будуть зачіпати тему війни Росії в Україні.

Після матчу проти Еліна Світоліної, яку вона вибила з Ролан Гаррос, Сабалєнко несподівано переодягнулась на очах. Із фанатки Лукашенка вона перетворилась у неприхильницю білоруського диктатора. Дуже несподівано було почути такі гучні слова тенісистки.

Також Сабалєнко розповіла, що отримала візу у Британію ,аби взяти участь у Вімблдоні-2023. Нагадаємо, що торік організатори цього турніру не допустили представників країн-агресорів до змагань. Вже у 2023-му році російські та білоруські тенісисти під нейтральним прапором знову зможуть позмагатись за перемогу на британському корті.

До слова. Вімблдон-2023 стартує 3 липня та триватиме до 16 липня у Лондоні.

Раніше все та ж одіозна Сабалєнко заступалась за українок перед французькою публікою, яка освистувала Світоліну та Марту Костюк за те, що вони не потиснули руку суперницям із Росії та Білорусі. Аріна заявила, що українки не заслуговують на таку реакцію трибун.

Світоліна прокоментувала момент зі свистом французької публіки. Еліна запевнила, що не збирається продавати Україну заради підтримки уболівальників. Цікаво, що Сабалєнко підійшла до сітки після матчу проти колишньої першої ракетки нашої країни. Це було схоже на провокацію, але Аріна заявила, що це лише її звичка. Олександр Долгополов розкритикував таку поведінку білоруски.