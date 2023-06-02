Тенісистки обмінялись сетами з однаковими рахунками – 6:2 за Анною Блінковою та другий 2:6 на користь українки. У третьому сеті жодна з дівчат не хотіла віддавати перемогу та щасливий білет в 1/8 фіналу Ролан Гаррос. Третя партія ледь не перейшла у тай-брейк, але фінальні два гейми залишились за нашою Світоліною (5:7), повідомляє 24 Канал.

До теми Світоліна втретє за 9 днів декласувала тенісисток із Росії та крокує в 1/8 фіналу Ролан Гаррос

Дежавю матчу Костюк – Сабалєнко

Еліна Світоліна пробилась у наступний раунд французького турніру.

Після поєдинку Еліна традиційно для українок не потиснула руку суперниці з країни-агресора. Французька публіка, яка протягом усього матчу більше підтримувала Світоліну, освистала нашу тенісистку через таку позицію.

Світоліна не потиснула руку Блінковій: дивіться відео

Глядачі Ролан Гаррос повторили свою реакцію, яка була після того, як інша українка Марта Костюк не потиснула руку білорусці Аріні Сабалєнко після поразки у першому колі турніру.

Хоча фанати на трибунах гучно плескали Еліні під час її коментаря після матчу на корті.

Після чого розгорівся цілий скандал. Сама Світоліна відреагувала на свист глядачів Ролан Гаррос у сторону Костюк. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба теж став на захист Марти. Костюк спокійно прокоментувала таку поведінку фанатів та запевнила, що їм повинно бути соромно за свій вчинок у її сторону.

Відзначимо, що сама Костюк запевнила, що навіть після закінчення війни в Україні, яку розв'язала Росія, вона не буде тиснути руку росіянкам та білорускам.

Навіть сама Сабалєнко заявила, що українка не заслуговує на таку реакцію місцевих уболівальників.

Цікаво! В 1/8 фіналу Ролан Гаррос українська тенісистка зіграє проти ще однієї росіянки Дар'ї Касаткіної. Поєдинок запланований на 4 червня. Орієнтовний початок зустрічі о 12:00 (за київським часом). Востаннє тенісистки грали між собою у 2021-му році, тоді Еліна впевнено у двох сетах здолала росіянку – 6:4, 6:2.