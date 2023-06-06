Аріна Сабалєнка вийшла у півфінал Ролан Гаррос-2023, перемігши українську тенісистку Еліну Світоліну. Одразу після матчу українка не потиснула руку представниці країни-агресорки та отримала порцію негативу від вболівальників.

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Прозріння Сабалєнка

Можливо ігнор Еліни Світоліної так подіяв на білоруську тенісистку, що на післяматчевій пресконференції вона зробила кілька несподіваних заяв. Хоча зробити це їй було надзвичайно складно.

Журналісти поцікавилися, чи підтримує Сабалєнка самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка. І вперше білоруска відповіла на гостре запитання.

Наче це складне питання, я не підтримую війну, тобто не підтримую Алєксандра Лукашенка прямо зараз,

– сказала Сабалєнка.

Тенісистці нагадали, що раніше вона постійно фотографувалася з Лукашенком та навіть підписала у 2020 році лист на підтримку диктатора.

"Ну, ми грали багато матчів Кубка Федерації в Білорусі. Він був на наших матчах, фотографувався з нами після матчу. У той час нічого поганого не відбувалося ні в Білорусі, ні в Україні, ні в Росії.

І я вже багато разів говорила, я не підтримую війну. Я не хочу, щоб моя країна була втягнута в будь-який конфлікт. Я говорила це багато разів", – відповіла Сабаленка.

Аріна Сабалєнка на зустрічі з Алєксандром Лукашенком / білоруські ЗМІ

Як бачимо, Сабалєнка нарешті зрозуміла, що перебувати в оточенні диктатора є токсичним. А тому різко змінила риторику та відмовилася від його підтримки.

До речі, раніше білоруська тенісистка відмовлялася відповідати на подібні питання. Ба більше, вона не прийшла на дві пресконференції та збирала лише лояльних журналістів.