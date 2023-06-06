Еліна Світоліна покинула Ролан Гаррос на стадії чвертьфіналу, програвши матч представниці Білорусі Аріні Сабалєнко. Після поєдинку українка не потиснула руку другій ракетці світу, яка підтримує диктатора Лукашенка.

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Чітке пояснення Світоліної

Французька публіка вчергове підтримала представницю країни-агресорки, освиставши нашу тенісистку. Проте Еліна дуже гідно прокоментувала поведінку глядачів.

Я не дуже звертаю увагу на свист із трибун. Я не долар, щоб усім подобатися. У мене є моя позиція і я її дотримуюся. Я не збираюся продавати свою країну заради симпатій глядачів,

– сказала Світоліна.

Українська тенісистка довела, що не збирається загравали з публікою заради оплесків. Еліна має чітку патріотичну позицію, яку демонструє під час своїх виступів на турнірах.

Нагадаємо, що у 1/16 фіналу відкритого чемпіонату Франції Світоліна не потиснула руку росіянці Анні Блінковій. А менеджерка української тенісистки прийшла на матч у футболці з написом "Rus|Ні Peaсe|Да".

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