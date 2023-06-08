Кароліна Мухова (Чехія) – Аріна Сабалєнка 2:1 (7:6, 6:7, 7:5)

У Парижі наближаються до закінчення чоловічий та жіночий тенісні турніри Ролан Гаррос. На ґрунтовому Grand Slam стартувало шестеро українок, але до півфіналів всі вони вже вилетіли, пише 24 канал.

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Тим часом, визначилась перша фіналістка у жіночому змаганні. Очікувалось, що нею стане друга ракетка світу Аріна Сабалєнка. Білоруска впевнено пройшла шлях у Парижі, здолавши на своєму шляху Марту Костюк та Еліну Світоліну.

Мухова дала гідний бій

Її суперницею в 1/2 фіналу стала Кароліна Мухова, що йде 43-ю в рейтингу WTA. Тим не менш тенісистка із Чехії дала гідний бій білорусці, а сам матч затягнувся майже на 3,5 години.

Перший сет залишився за Муховою, яка мала сетпойнт за рахунку 5:4. Втім чешка втратила його та програла два гейми, але взяла своє на тайбрейку. Наступний же сет також вийшов рівним і дійшов до рахунку 6:6.

Цього разу Аріна відстояла право на третій сет, вигравши тайбрейк. Там же білоруска першою зробила брейк і довела рахунок до 5:2. Більш того, у восьмому геймі на подачі Мухової Сабалєнка мала навіть матчпойнт.

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Кароліні вдався камбек

Але Кароліна вирішила битися до кінця і її зусилля виправдались. Чешка спочатку врятувала свій гейм, а згодом виграла аж чотири поспіль, скориставшись втомою Сабалєнка.

Таким чином, білоруска не виходить у фінал Ролан Гаррос і майже втрачає шанси очолити рейтинг WTA. Лідеркою залишається польська тенісистка Іга Швьонтек, якій для збереження першого місця достатньо виграти півфінал у Беатріс Хаддад Майя.

Що ж стосується Мухової, то для неї це перший в кар'єрі фінал Grand Slam. Раніше її максимальним результатом був півфінал Australian Open у 2021-му. Взагалі єдиним трофеєм для Кароліни залишається перемога у Сеулі-2019 на змаганні категорії WTA250.