Вторая ракетка мира не смогла пробиться в финал Ролан Гаррос. Полуфинальный поединок длился три сета и закончился в пользу Каролины Муховой – 7:6, 6:7, 7:5.
Достойно внимания Больше провокация, чем инстинкт: Сабаленко рассказала, почему ждала Свитолину у сетки
Сабаленко: Я не хочу говорить о политике
После встречи Арина Сабаленко даже пришла на пресс-конференцию. Но белорусские снова начали задавать политические вопросы, едва не выведшие фанатку Александра Лукашенко из покоя.
Белорусская теннисистка отказалась отвечать на вопросы журналиста, вспомнившего слова теннисистки о ее нерасположении к самопровозглашённому президенту Беларуси Лукашенко. Пресса интересовало, находится ли после этих громких слов теннисистка в безопасности.
Я не хочу говорить о политике. Я сделала все заявления. У вас это есть. Давайте просто поговорим о теннисе. Дайте мне отдохнуть, пожалуйста, от политики,
– ответила Сабаленко.
Напомним, что Арина боялась вопросов о войне в Украине, потому позволила себе не прийти на пресс-конференцию. Сабаленко заявляла, что сделала это потому, что чувствовала себя в опасности. Поэтому организовала тайную пресс-конференцию, куда были приглашены только журналисты, которые точно не будут затрагивать тему войны России в Украине.
После матча против Элина Свитолиной, которую она выбила из Ролан Гаррос, Сабаленка неожиданно переоделась на виду. Из фанатки Лукашенко она превратилась в поклонницу белорусского диктатора. Очень неожиданно было услышать такие громкие слова теннисистки.
Также Сабаленко рассказала, что получила визу в Британию, чтобы принять участие в Уимблдоне-2023. Напомним, что в прошлом году организаторы этого турнира не допустили представителей стран-агрессоров к соревнованиям. Уже в 2023 году российские и белорусские теннисисты под нейтральным флагом снова смогут побороться за победу на британском корте.
Раньше все та же одиозная Сабаленко заступалась за украинок перед французской публикой, которая освистывала Свитолину да Марту Костюк за то, что они не пожали руку соперницам из России и Белоруссии. Арина заявила, что украинки не заслуживают такой реакции трибун.
Свитолина прокомментировала момент со свистом французской публики. Элина заверила, что не собирается продавать Украину ради поддержки болельщиков. Интересно, что Сабаленко подошла к сетке после матча против бывшей первой ракетки нашей страны. Это походило на провокацию, но Арина заявила, что это лишь ее привычка. Александр Долгополов подверг критике такое поведение белоруски.