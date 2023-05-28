У першому раунді Відкритого чемпіонату Франції Марті Костюк довелося зіграти проти другої ракетки світу Аріни Сабалєнка з Білорусі. На жаль, дива не сталося і представниця країни-агресорки здобула перемогу за підсумком двох сетів – 6:3, 6:2, пише 24 Канал.

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Костюк освистали після матчу

Марта Костюк після матчів з представниками країн-агресорів не тисне їм руку. Не стала винятком і фанатка Лукашенка Аріна Сабалєнка. Українка проігнорувала білоруську тенісистку, не потиснувши їй руку.

Проте французька публіка не зрозуміла вчинку українки. Вболівальники вирішили освистати Костюк за неповагу до білоруски. Хоча яка може бути повага до всесвітньовідомої спортсменки, котра вважає, що не повинна публічно засуджувати війну проти України та підтримує диктатора Лукашенка.

Проте цілком можливо, що українку освистували фанатки білоруської тенісистки.

Відео поведінки французької публіки

Зазначимо, що Аріна Сабалєнка у 2020 році підтримала Алєксандра Лукашенка у розгоні демонстрантів. Самопроголошений президент Білорусі особисто вітає тенісистку з перемогами. Водночас сама Сабалєнка на пресконференціях повторює, що вона спортсменка, а не політик. Також вона обурюється, що її постійно запитують про війну в Україні.