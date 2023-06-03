Це не моя справа, – Світоліна дипломатично відреагувала на таємну пресконференцію Сабалєнко

Білоруська тенісистка Аріна Сабалєнко серйозно злякалась запитань про війну в Україну. Після чого представниця ворожої країни взагалі не прийшла на пресконференцію Ролан Гаррос, але організувала окреме спілкування зі ЗМІ.

Аріна Сабалєнко провела таємну пресконференцію, на яку закликала лиш тих представників ЗМІ, які будуть їй вигідними. Ця преса, яку запросила білоруська тенісистка, не повинна була зачіпати тему війни в Україні, адже білоруска продовжує уникати таких тонких питань, повідомляє 24 Канал.

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Білоруска пішла проти правил

Сама білоруска заявила, що хоче бути у безпеці під час спілкування із журналістами.

Такий вчинок Сабалєнко на своїй пресконференції прокоментувала Еліна Світоліна, яка теж пробилась в 1/8 фіналу Ролан Гаррос, вдруге обігравши росіянку Анну Блінкову. Українська тенісистка не стала заглиблюватись у цей епізод, який є порушенням правил регламенту тенісних змагань.

З мого боку важко сказати, тому що я провела на корті кілька годин. Нічого не бачила з цього, з її ситуації. Це її вибір. Так, мені складно судити, і я буквально не мала часу подивитися, що сталося за межами корту. Але я думаю, що це не моя справа,

– заяивла Світоліна.

Цікаво, чи прийде Сабалєнко на пресконференцію після матчу 1/8 фіналу проти американки Слоун Стівенс, який відбудеться 4 червня?

Еліна Світоліна свій матч 1/8 фіналу Ролан Гаррос теж зіграє 4 червня. І знову зустріч проти росіянки. Суперницею українки буде Дар'я Касаткіна. Щоправда, ця російська тенісистка, яка зробила камінг-аут, відкрито підтримує Україну та засуджує війну.

Нагадаємо, що Аріна вже була темою для обговорень. Білоруска була суперницею українки Марти Костюк у першому колі французького турніру. Костюк програла, але традиційно не подала руку суперниці з країни-агресора. Місцева публіка Ролан Гаррос освистала такий вчинок Марти. Що привело до великого резонансу. Такий випадок реакції фанатів повторився після матчу Світоліна – Блінкова.